مهرجان منصور بن زايد يرعى كأس الكويت

المصدر: (الكويت- البيان الرياضي)

يرعى مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، اليوم، بنادي الصيد والفروسية، 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة بالتزامن مع كأس اليوم الوطني لدولة الكويت، ويأتي ذلك ضمن مبادرات المهرجان برعاية العديد من المناسبات والسباقات للخيول العربية، وللمرة الأولى على مستوى الكويت عامة ونادي الصيد والفروسية خاصة.

يصل عدد الجياد المشاركة 181 جواداً، فيما يصل عدد الخيول المشاركة في الأشواط الستة برعاية المهرجان العالمي إلى 109 خيول.

وتأتي رعاية المهرجان العالمي للسباق، تجسيداً وترجمة للأفكار والمبادرات كونها مناسبة وملتقى تراثياً يجمع عشاق ومحبي التراث والأصالة، وفي اتجاه الاهتمام بالخيول العربية.