انطلاقة مثيرة لدولية جمال الخيول في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

انطلقت أول من أمس بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 2020، في نادي أبوظبي للفروسية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، وجاءات البداية مثيرة وقوية، واستهلت المهرة «الأريام عتاب» لإسطبلات الأريام، الفوز بأول الأشواط للمهرات عمر سنة، وفازت «دي شعلة» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بالشوط الثاني لعمر سنتين، وتصدرت «ع ج براكه» لمربط عجمان، الشوط الثالث لـعمر 3 سنوات، وحلقت «ع ج تريم» لمربط عجمان، بالشوط الرابع للأفراس 4 سنوات وما فوق «أ»، وتصدرت «بروساريا» ليوسف أحمد عبداللطيف الشوط الخامس للقسم «ب».