ميثاء بنت محمد تقود بولو الإمارات للانتصار الثاني في كأس دبي الذهبية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قادت النجمة الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للبولو، لتحقيق الانتصار الثاني، في منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2020، المقامة حالياً على ملاعب نادي الحبتور للبولو، وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وبدعم من مجلس دبي الرياضي، حيث تمكن فريق الإمارات من حسم مباراته أول من أمس أمام فريق زيدان السعودي بنتيجة 7/10، في إطار منافسات المجموعة الثانية، وجاءت بداية المباراة لمصلحة فريق الإمارات الذي تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول، وعاد فريق زيدان للمباراة في الشوط الثاني وأدرك التعادل 3/3، بل وواصل صحوته بقوة في الشوط الثالث بإحرازه ثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق الإمارات ليتفوق 4/6، ومعها استشعر فريق الإمارات الخطر، وانتفض في الشوط الرابع، والذي دانت له أفضلية اللعب والنتيجة ليستعيد التقدم 7/6، بل وعزز من تقدمه في الشوط الخامس والأخير، بإضافة ثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق زيدان، ليرفع فريق الإمارات رصيده إلى 4 نقاط، يتصدر بها المجموعة، حيث سبق وتغلب في مباراته الأولى على فريق بنجاش.

فوز الحبتور

وضمن المجموعة نفسها حقق فريق الحبتور بقيادة نجمه محمد الحبتور، انتصاره الثاني أيضاً في البطولة، وكان على حساب فريق بنجاش الجريح بنتيجة 7/10، في مباراة مثيرة، جاءت بداياتها لمصلحة فريق بنجاش بهدفين دون رد، ولكن عاد فريق الحبتور للمباراة بقوة في الشوط الثاني ومن خلال لاعبه المميز سولا بتسجيله أربعة أهداف، منحت فريقه التقدم رغم تسجيل هدف لفريق بنجاش 4/3، وواصل فريق الحبتور سيطرته على مجريات الشوط الثالث معززاً التقدم بثلاثية نظيفة 7/3، ما منح فريق الحبتور الاطمئنان مبكراً للنتيجة، رغم أن الشوط الرابع شهد هدفاً لكل فريق لتصل النتيجة 8/4، وعزز الحبتور من تقدمه تقدم في الشوط الخامس والأخير بإحرازه هدفين مقابل 3 أهداف لفريق بنجاش.

وكان فريق الحبتور، قد تفوق في مباراته الأولى على فريق زيدان السعودي، ليتساوى في الصدارة مع فريق الإمارات، ويقتربان سوياً من بلوغ الدور نصف النهائي عن المجموعة الثانية.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الأولى، يلتقي في الأولى فريق ذئاب دبي مع فريق أبوظبي، ويلعب فريق الشيخة علياء آل مكتوم مع فريق غنتوت.