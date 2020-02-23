«إيه إف كالنور» بطل كأس حاكم الشارقة للخيول

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

توج «إيه إف كالنور» لخالد خليفة النابودة بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي أقيمت أمس على مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق، في ختام موسم سباقات مضمار الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للسباق، وشمل السباق 6 أشواط وبمشاركة 88 خيلاً، فيما بلغ إجمالي جوائز الأشواط الستة 480 ألف درهم.

وشهد السباق الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس النادي، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي للخيول العربية الأصيلة، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي وباتريك عون المدير الإقليمي للونجين، وجماهير غفيرة تجاوزت 5000 شخص.

جدارة

وبجدارة واستحقاق توج الجواد «إيه إف كالنور» لمالكه خالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس تاج أوشي بطلاً لختام مسابقات المضمار بفوزه بكأس حاكم الشارقة الشوط الخامس والرئيسي للسباق والمقدم من شركة لونجين ماستر، وجوائزه 250 ألف درهم.

وتوج «إيه إف كالنور» لمالكه خالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس تاغ أوشيه بطلاً لختام مسابقات المضمار بفوزه بلقب الشوط الخامس والرئيس للسباق «كأس حاكم الشارقة» لمسافة 1700 متر برعاية «لونجين ماستر»، والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف درهم وبفارق 5,25 أطوال عن الوصيف «تاجر» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وفي الختام قام الشيخ عبدالله القاسمي وعيسى هلال وباتريك عون بتتويج الأبطال.

شوط الافتتاح

وظفرت «إيه إف لميا» لمالكها خالد النابودة بقيادة الفارس تاغ أوشيه بلقب الشوط الأول (لونجين لا غراند كلاسيك) لمسافة 1200 متر، وحصد «جاب العفريت» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم وبقيادة الفارس إليون هنريك شافير لقب الشوط الثاني شوط (لونجين كونكويست في. إتش. بي) لمسافة 1000م.

واقتنص «إم إتش توافق» لمالكه منصور خليفة بن حبتور وبقيادة الفارس برناردو بينيرو لقب الشوط الثالث (لونجين هايدرو كونكويست) لمسافة 1700 م.

وحقق الجواد «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم وبقيادة الفارس ساندرو بايف لقب الشوط الرابع شوط (لونجين كونكويست كلاسيك) لمسافة 2000م.

مسك الختام

وحصد الجواد «أر بي جرينيد» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وبقيادة الفارس برناردو بينيرو لقب الشوط السادس والختامي «ماراثون الشارقة» برعاية (لونجين كونكويست في. إتش. بي) لمسافة 2700 م، مسجلاً زمناً قدره 3,10,24 دقائق.