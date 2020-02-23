ماسة تتوّج بكأس محمد بن منصور للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أحرزت الفارسة ماسة عدنان لقب سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لملاك الاسطبلات الخاصة والذي أقيم بقرية الإمارات العالمية للقدرة أمس بمشاركة 117 فارساً وفارسةً وتميز بالإثارة والقوة والندية خلال المراحل الأربع، سعياً لبلوغ منصات التتويج، وجاء فوز الفارسة المتألقة ماسة عدنان على صهوة «جين دي فابريس» من اسطبلات إنجاز العائدة إلى محمد سعيد النيادي، بعد أن نجحت في المحافظة على صدارة السباق خلال جميع المراحل في تأكيد على تميزها وقوة الخيل، قاطعة المسافة في زمن قدره 3:26:00 ساعات، وجاء في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة، راشد حمود الجنيبي الذي رافق ماسة لحظة الوصول إلى خط النهاية وشكل معها ثنائية رغم اختلاف الاسطبلات، وامتطى الجنيبي صهوة «راس سيدوكتور» من اسطبلات الحزم 4 قاطعاً المسافة في 3:26:01 ساعات، وحل ثالثاً خلف أحمد الغيث على صهوة «فاغابون دي بولسكي» من اسطبلات زعبيل بزمن قدره 3:27:26 ساعات.

تتويج الفائزين

وعقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة رسمياً توج الفائزين الثلاثة الأوائل، الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، بحضور الشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مشرف الفعاليات بالقرية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، ومحمد عبدالله ممثل المسعود للسيارات، وخلود النعيمي ممثل الشركة الوطنية للأعلاف والدقيق، وتم التتويج وسط احتفالات كبيرة.

دعم القيادة

وعبر محمد سعيد النيادي مالك اسطبلات إنجاز الفائزة بالمركز الأول في السباق عن جزيل شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة ونشاط الفروسية تحديداً، ذاكراً أن هذا الدعم منحهم كملاك القدرة على الاستمرار والتطور، مؤكداً أن ما يتوافر في دولة الإمارات لرياضة الفروسية غير موجود في أي دولة بالعالم ولو بنسبة 50 % وأضاف: لذلك نحن في الإمارات الأكثر تطوراً في رياضة القدرة والفروسية بشكل عام وكل هذا النجاح يعود إلى دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلتنا الأميز عالمياً في رياضة الفروسية والكثير من مناحي الحياة، وبدوره، أشاد محمد الحضرمي بمستوى السباق والتطور الكبير في أداء الفرسان والفارسات، وقال إن تقارب الوصول لخط النهاية والفارق الزمني الضئيل جداً يؤكد قوة المنافسة إضافة إلى جاهزية الخيول نتيجة الاهتمام الكبير من الملاك والمدربين، وهنأ الحضرمي اسطبل إنجاز بالمركز الأول وكل الاسطبلات التي شاركت في السباق، وأضاف إن الجميع يستحق التهنئة على المردود الرائع والالتزام الكبير باللوائح.