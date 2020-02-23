فوز علياء وغنتوت في الكأس الذهبية للبولو

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

حقق فريق الشيخة علياء آل مكتوم للبولو، فوزاً ثميناً على فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني بنتيجة 8/‏9، في المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس، ضمن الجولة الثانية ببطولة كأس دبي الذهبية 2020، والمقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، ومنح إنتصار فريق علياء صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، حيث كان قد تغلب في مباراته الأولى، على ذئاب دبي 4/‏5، وبالجولة نفسها سجل فريق غنتوت فوزه الأول على حساب ذئاب دبي بنتيجة 5/‏9، معوضاً خسارته الأولى أمام أبوظبي.