أحداث دراماتيكية مثيرة في سباق «الوصل»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

شهد سباق «الوصل» والذي أقيم على مضمار جبل علي يوم أمس عدداً من المفاجآت المثيرة، شملت أحداثاً دراماتيكية تمثلت في الشوط الخامس، والذي أحرزه كل من «اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم و«راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في حالة نادرة على المضامير الإماراتية.

وحقق «الكرامة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «بطولة جبل علي للسرعة»، فيما انتزع «مارك اوف ابروفال» لسيد حشيش لقب الشوط الرابع «بطولة جبل علي ستيكس».

«الباهر» نجم الخيول العربية

ظفر «إيه إف الباهر» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول «الجولة الثانية – جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية» لمسافة 1600 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات» والبالغ قيمة جوائزها 80 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إرنست اورتيل، مسجلاً زمناً قدره 1.47.79 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيف «إيه إف رمز» لمحمد سالم علي العفريت .

«تالنتو بوما» بطل الثاني

اقتنص «تالنتو بوما» لنقابة «فينكس» للسيدات لقب الشوط الثاني برعاية «الشعفار للاستثمار» لمسافة 1600 متر والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.38.62 دقيقة وبفارق طولين عن «آروواي» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني.

«تيلورز رو» بطل الثالث

حقق «تيلورز رو» لمصعب عبد القادر محمد الريس لقب الشوط الثالث لمسافة 1950 متراً برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 2.00.34 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف «رايت فلانك» للإمارات للسباقات الترفيهية .

« ابروفال» يخطف الأضواء

اقتنص «مارك اوف ابروفال» لسيد حشيش لقب الشوط الرابع «بطولة جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متراً برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب محمود حسين مسجلاً زمناً قدره 1.59.03 دقيقة وبفارق طول ونصف عن «تيم دسيشن» لـ«الواحة للسباقات» .

مفاجأة في الشوط الخامس

في مفاجأة من العيار الثقيل تقاسم لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «كينلاند» والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف درهم كل من «اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، و«راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد، عقب منافسة شرسة وهي الحالة الأولى في الموسم الحالي، إذ تم تأجيل الإعلان عن النتيجة حتى يتسنى للجنة التحكيم اتخاذ القرار عقب العودة إلى «الفوتو فنش».

«الكرامة» نجم السرعة

ظفر «الكرامة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السادس «جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 500 ألف درهم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 58.94 ثانية وبفارق طول ونصف الطول عن الوصيف «ضامن» المملوك أيضاً لسموه.

«وفي» بطل السادس

حقق «وفي» لناصر عسكر لقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.11.66 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «دالتري» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي .

تكريم مميز

وخلال السباق، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم المدرب ساتيش سيمار والفارس تاغ أوشي لتميزهما في السباق الماضي.

«كاتشاو» مسك الختام

اقتنص «كاتشاو» لعلي مختار لقب الشوط الثامن والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.25.66 دقيقة وبفارق 5 أطوال وربع الطول عن الوصيف «رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «سولار شاور» لصالح عمر علي بن حيدر بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب هلال العلوي.