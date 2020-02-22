ليلى الرضا تهدي إسطبلات الوثبة كأسفاطمة بنت منصور للقدرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أهدت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا، اسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة الخاص بالسيدات لمسافة 100 كم، الذي احتضنته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة يوم أمس وشهد تحدياً ساخناً بين الفارسات حتى خط النهاية، وجاء فوز ليلى الرضا على صهوة الفرس «اي او رغد» بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 3:23:41 ساعات، وحلت ثانية الفارسة افنان إبراهيم موسى على صهوة «بركة اليخيدو» من اسطبلات المغاوير، وجاءت ثالثة، الفارسة وعد نديم على صهوة «مويا 0618» من اسطبلات الوثبة، وعقب اعتماد النتيجة، توجت الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان والشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، بحضور الشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان.

والشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مشرف الفعاليات بالقرية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى بمنح كل فارسة سيارة دفع رباعي، وأقيم على هامش السباق عدد من الفعاليات الترفيهية للأطفال مع توزيع العديد من الجوائز عقب نهاية السباق.

تحد قوي

ومن جانبها أهدت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا حصولها على المركز الأول إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعبرت ليلى عن سعادتها بنيل اللقب، وقالت إن السباق شهد تحدياً قوياً لأن كل فارسة كانت تحرص على الفوز خاصة أنه لقب مهم، وقالت إن الفرس أدت السباق بقوة وهي معروفة وبطلة وحصولها على المركز الأول ليس غريباً على قوتها، وأضافت: السباق كان قوياً جداً وصراحة لم يحدث أن قدت الخيل بهذه السرعة في حياتي خلال المراحل الأربع لأن المنافسة كانت قوية وكل فارسة كانت ترغب في بلوغ منصات التتويج.

سباق اليوم

تتواصل السباقات بقرية الوثبة اليوم بإقامة سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم بمشاركة 147 فارساً وفارسة يبحثون عن الوصول لمنصات التتويج والفوز بجوائز السباق المقدمة من قرية الوثبة وهي عبارة عن 3 سيارات إضافة إلى جوائز نقدية، وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل وستكون البداية لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، والمرحلة الثانية 25 كلم باللون الأصفر، أما المرحلة الثالثة لمسافة 19 كلم باللون الأحمر، والرابعة والأخيرة لمسافة 16 كلم باللون الأبيض.