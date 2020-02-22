حفل مضمار الشارقة الختامي للموسم اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يقام اليوم سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، ضمن أشواط الحفل السادس والختامي لموسم نادي الشارقة للفروسية والسباق، والذي يقام بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي، وهو أبرز سباقات الليلة، وتتنافس فيه أقوى وأفضل الخيول خلال الشوط الخامس والرئيسي، لمسافة 1700 م، وتبلغ جوائزه 250 ألف درهم، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي بعمر أربع وخمس سنوات فقط (برستيج)، ومن أبرز الأشواط، الشوط السادس والأخير، ماراثون الشارقة (لونجين كونكويست في إتش بي)، وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر خمس سنوات فما فوق، لمسافة 2700م وجوائزه إلى 70 ألف درهم.