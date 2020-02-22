مواجهتان مهمتان في الكأس الذهبية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تقام اليوم مواجهتان مهمتان في صراع المنافسة على لقب بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2020، المقامة حالياً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وتحظى برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وبدعم من مجلس دبي الرياضي، الذي رصد لها، نصف مليون درهم للفائز والوصيف، وسيكون الموعد في المباراة الأولى، مع لقاء فريق الإمارات بقيادة النجمة الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق زيدان بقيادة النجم السعودي عمرو زيدان، حيث يسعى الطرفان إلى مواصلة مشوارهما الناجح والاقتراب من لقب البطولة، خاصة فريق الإمارات الذي يتطلع للانفراد بالصدارة، بعد تعزيز فوزه الأول على فريق بنجاش 6/‏13، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الحبتور بقيادة النجم المخضرم محمد الحبتور، مع فريق بنجاش الجريح بقيادة حيدر بنجاش، وفرصة الحبتور كبيرة في الفوز بعد أن تجاوز في بداية مشواره فريقاً كبيراً بحجم زيدان السعودي وانتصر عليه بنتيجة 8/‏12.