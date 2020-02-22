215 خيلاً في بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 2020

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 2020، بنادي أبوظبي للفروسية، وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، وتشارك في البطولة التي تستمر على مدى 4 أيام، 215 خيلاً من الإمارات والدول العربية والأجنبية، وتتألف البطولة من 8 فئات تتوزع على 13 شوطاً بالإضافة إلى البطولات الذهبية الست، وتستقطب البطولة نخبة من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الإسطبلات المحلية والدولية، والعديد من الخيول المتأهلة من المنافسات المحلية والتي استطاعت أن تثبت جدارتها خلال البطولات السابقة.