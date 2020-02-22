ثنائية لجودلفين في الأمسية الثامنة لكرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا، خالد المهيري

حفلت الأمسية الثامنة لكرنفال كأس دبي العالمي والتي أقيمت في «ميدان» برعاية «الطاير للسيارات» بعدد من المفاجآت المدوية.

وواصل فريق «جودلفين» تألقه في الكرنفال عبر ثنائية مميزة ظفر بها «غياث» بطل «بطولة دبي ميلنيوم ستيكس»، و«زاغوزكي» بطل «زعبيل للميل».

وحققت «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب «الأوكس الإماراتي»، فيما اقتنص «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب «ميدان للسرعة» محققاً بذلك الفوز الـ 900 لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم منذ مشاركتها الأولى في مضامير الدولة.

شهد السباق سعيد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، ومحمد الشحي عضو مجلس إدارة «ميدان»، وعدد من الملاك ومحبي سباقات الخيول.

«غياث» نجم الافتتاح

ظفر «غياث» لجودلفين بلقب الشوط الأول «بطولة دبي ميلنيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي برعاية «جاكوار» والبالغ قيمة جوائزها 200 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.00.33 دقيقة وبفارق 8 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «سبوتيفاي» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«كليفس أوف كابري» بطل الثاني

حقق «كليفس أوف كابري» لـ «ملبورن 10» للسباقات لقب الشوط الثاني «جاكوار XE الجديدة» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب جيمي اوسبورن، مسجلاً زمناً قدره 1.36.74 دقيقة وبفارق رأس عن «مقترب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«داون اون دا بايو» نجمة «الأوكس»

حققت «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث «بطولة الاوكس الإماراتي» لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «رينج روفر» والبالغ قيمة جوائزها 250 ألف دولار، مسجلة زمناً قدره 1.58.35 دقيقة وبفارق 18 طولاً ونصف عن الوصيفة «دبي لاف» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

«زاغوزكي» بطل «زعبيل»

ظفر «زاغوزكي» لجودلفين بلقب الشوط الرابع «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.35.93 دقيقة وبفارق رقبة عن «مثيكال ماجيك» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«وادي» يظفر بـ«السرعة»

اقتنص «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس «بطولة ميدان للسرعة» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «لاند روفر» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوج واتسون مسجلاً 56.87 ثانية وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «إكيلاتيرال» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

«ميدنايت ساندز» بطل السادس

حقق «ميدنايت ساندز» لشراكة «ذا كول سيلك» لقب الشوط السادس «رينج روفر فيلار» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزها 135 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً 1.23.79 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «بيهافيورال بايس» لمروان عبدالرحمن محمد شريف البيضائي بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«إيبك هيرو» مسك الختام

ظفر «إيبك هيرو» لعبدالله مناحي بلقب الشوط السابع والختامي «جاكوار F-PACE» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1.35.35 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «لاند أوف ليجندس» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.