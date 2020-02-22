شارلي آبلبي: «غياث» إلى «شيماء كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب مدرب جودلفين شارلي آبلبي عن ارتياحه وسعادته للفوز الرائع الذي حققه «غياث» في مشاركته الأولى هذا الموسم بمضمار «ميدان»، حيث تمكن من انتزاع لقب بطولة «دبي ملينيوم» ستيكس بالشوط الأول لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة.

وأعلن شارلي آبلبي أن البطل سيخلد للراحة خمسة أسابيع بعدها سيشارك في سباق «دبي شيماء كلاسيك»، في أمسية كأس دبي العالمي 2020.

وأضاف قائلا إن «غياث» ينحدر من نسل الفحل الشهير «دبوي» وحقق الفوز مرتين في فرنسا. وبالنسبة لإنجاز «زاغوزكي» بالفوز بلقب «بطولة زعبيل للميل»، أشاد شارلي آبلبي بالفوز الثاني على التوالي الذي تحقق في «ميدان» هذا الموسم، معلناً عن عودة «زاغوزكي» إلى إنجلترا للمشاركة في السباقات الأوروبية وعدم انتظار أمسية كأس دبي العالمي.

وقال شارلي آبلبي إن المشاركة المقبلة للبطل في أوروبا سوف يتم تحديدها مع بداية موسم السباقات الأوروبية.