ثلاثة أشخاص يرشحون 5 خيول فائزة

المصدر: دبي – البيان الرياضي

تمكن 3 أشخاص من ترشيح 5 خيول فائزة في 6 أشواط لينال كل واحد منهم مبلغ 9125 درهماً. وحصل على جائزة الترضية للأشواط الثلاثية الشفيع مكاوي سيد أحمد مسجلاً 58 نقطة، ونال مبلغ 2000 درهم، وعبس له الحظ في الفوز بجائزة الترضية للفئة المزدوجة الوسطى والفئة المزدوجة الأخيرة بسبب ترشيحه للخيل رقم 12 للمركز الثالث، فيما جاء الخيل السابع ثالثاً ليطيح بآماله في الفوز بمبلغي 128 ألف درهم، إضافة إلى 80 ألف درهم. وفازت بأكبر جائزة للفئة المزدوجة الأخيرة إشراقة حسين الغالي موسى، ونالت مبلغ 80 ألف درهم.