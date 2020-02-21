أحداث دراماتيكية مثيرة في سباق «الوصل»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

شهد سباق «الوصل» والذي أقيم على مضمار جبل علي عدداً من المفاجآت المثيرة، إذ شهدت أحداثاً دراماتيكية تمثلت في الشوط الخامس، والذي أحرزه كل من «اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم و«راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في حالة نادرة على المضامير الإماراتية.

وحقق «الكرامة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «بطولة جبل علي للسرعة»، فيما انتزع «مارك اوف ابروفال» لسيد حشيش لقب الشوط الرابع «بطولة جبل علي ستيكس».

كما اقتنص «إيه إف الباهر» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الأول «الجولة الثانية – جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية».

«إيه إف الباهر» نجم الخيول العربية

ظفر «إيه إف الباهر» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول «الجولة الثانية – جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية» لمسافة 1600 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات» والبالغ قيمة جوائزها 80 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إرنست اورتيل، مسجلاً زمناً قدره 1.47.79 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيف «إيه إف رمز» لمحمد سالم علي العفريت بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب خليفة النيادي.

وجاء في المركز الثالث «إس إس جلمود» لناصر عسكر بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«تالنتو بوما» بطل الثاني

اقتنص «تالنتو بوما» لنقابة «فينكس» للسيدات لقب الشوط الثاني برعاية «الشعفار للاستثمار» لمسافة 1600 متر والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.38.62 دقيقة وبفارق طولين عن «آروواي» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«تيلورز رو» بطل الثالث

حقق «تيلورز رو» لمصعب عبد القادر محمد الريس لقب الشوط الثالث لمسافة 1950 متراً برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 2.00.34 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف «رايت فلانك» للإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «كرينسبيل» لعبد العزيز خالد النوري بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب إروين شاربي.

«مارك أوف ابروفال» يخطف الأضواء

اقتنص «مارك اوف ابروفال» لسيد حشيش لقب الشوط الرابع «بطولة جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متراً برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب محمود حسين مسجلاً زمناً قدره 1.59.03 دقيقة وبفارق طول ونصف عن «تيم دسيشن» لـ«الواحة للسباقات» بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

مفاجأة في الشوط الخامس

في مفاجأة من العيار الثقيل تقاسم لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «كينلاند» والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف درهم كل من «اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، و«راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد، عقب منافسة شرسة وهي الحالة الأولى في الموسم الحالي، إذ تم تأجيل الإعلان عن النتيجة حتى يتسنى للجنة التحكيم اتخاذ القرار عقب العودة إلى «الفوتو فنش».

وتلاهم «تشاينا رود» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي.

«الكرامة» نجم السرعة

ظفر «الكرامة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السادس «جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 500 ألف درهم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 58.94 ثانية وبفارق طول ونصف الطول عن الوصيف «ضامن» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «ليدينج سبيريت» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«وفي» بطل السادس

حقق «وفي» لناصر عسكر لقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.11.66 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «دالتري» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وحل ثالثاً «ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

«كاتشاو» مسك الختام

اقتنص «كاتشاو» لعلي مختار لقب الشوط الثامن والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.25.66 دقيقة وبفارق 5 أطوال وربع الطول عن الوصيف «رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «سولار شاور» لصالح عمر علي بن حيدر بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب هلال العلوي.

تكريم مميز

وخلال السباق، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم المدرب ساتيش سيمار والفارس تاغ أوشي لتميزهما في السباق الماضي.