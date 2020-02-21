الغيلاني يقود إسطبلات «SS» للمحافظة على كأس حتا للقدرة

المصدر: دبي-علي الظاهري

حافظت إسطبلات «SS» على كأس حتا للقدرة للإسطبلات الخاصة، للسنة الثانية على التوالي، بعد تتويج الفارس سهيل علي الغيلاني بلقب السباق، الذي أقيم أمس لمسافة 119 كلم، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وأضاف الغيلاني اللقب الثاني لإسطبلات «SS»، بعد الفوز قبل أيام قليلة بكأس إكسبو 2020 للإسطبلات الخاصة، محلقاً بالكأس الذهبية، بعد أن قاد الجواد «جساس»، واحتل المركز الثاني الفارس فارس أحمد المنصوري، على صهوة الفرس «ويستفاليا ياك» لإسطبلات ماس للقدرة، وجاء ثالثاً الفارس محمد سهيل الكتبي، على صهوة الفرس «دانيشا إيل كويكلي» لإسطبلات ماس للقدرة.

تتويج الأبطال

بعد نهاية السباق، قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال الفائزين، وتسلم سهيل الغيلاني الكأس الذهبية، وفارس المنصوري كأس المركز الثاني، وتسلم محمد سهيل الكتبي كأس المركز الثالث.

كما نال الفائزون حتى المركز الثلاثين جوائز نقدية قيمة.

تفاصيل السباق

وبالعودة إلى مجريات السباق، تصدر المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المحور الأصفر»، الفارس الهندي أمجد خان، على صهوة الفرس «دا فييكا دا مارنيلا» لإسطبلات سعيد، وجاء في المركز الثاني، الفارس سعيد سالم المهيري، على صهوة الجواد «مقدام» لإسطبلات «SS»، تلاه في المركز الثالث، الفارس الهندي ماهيندرا سينغ، على صهوة الجواد «شريف بن شران» لإسطبلات السراب للقدرة.

وواصل الفارس أمجد خان صدارته في المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المحور الأحمر»، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى محمد المرزوقي، على صهوة الفرس «تونكي دي بو مارلي» لإسطبلات الكمدة، وحل في المركز الثالث، الفارس سعيد سالم المهيري.

وقفز الفارس سيف بالجافلة إلى الصدارة، بدلاً من المركز السادس، في المرحلة الثالثة، لمسافة 26 كلم «المحور الأزرق»، على صهوة الجواد «داشورا» لإسطبلات «SS»، وجاء في المركز الثاني الفارس محمد سهيل الكتبي، على صهوة الفرس «دانيشا إيل كويكلي» لإسطبلات ماس للقدرة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية كارين غوميز، على صهوة الجواد «تي ماكاتو» لإسطبلات الخيول الخاصة.

منافسة قوية

وأشاد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالمنافسة القوية التي شهدها السباق بين مختلف الفرسان من الإسطبلات المشاركة، وقال العضب لـ «البيان الرياضي»، إن السباق المخصص للإسطبلات الخاصة، يعكس وجه الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الشريحة والفئة لمجتمع رياضة القدرة، من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأشار العضب إلى أن الأنظار تتجه في الفترة المقبلة إلى مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي سينطلق مطلع مارس المقبل، والذي سيكون محط أنظار الجميع.

بدوره، أعرب البطل سهيل الغيلاني، عن سعادته باللقب، واعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية في أقل من أسبوع، بعد تتويجه بالمركز الثاني في سباق إكسبو للإسطبلات الخاصة، وقال إن السباق لم يكن سهلاً، واستطاع العودة إلى المنافسة، رغم تعرضه لمخالفة «بلنتي» في المرحلة الثانية، ما أجبره على ممارسة الضغط على جواده للحاق بركب المقدمة، مشيداً بالجواد البطل «جساس»، الذي قدم أداء مميزاً، متوجهاً بالتهنئة إلى مالك الإسطبل، سلطان بن علي السبوسي، وإلى جميع طاقم الإسطبل.

من جهته، أبدى المدرب منصور السبوسي، رضاه عن النتائج التي حققتها إسطبلات ماس للقدرة، وأضاف لـ «البيان الرياضي»، إن الفرحة فرحتين، بالفوز بالمركزين الثاني والثالث و«ناموس» فوز الحصان البطل «جساس» باللقب، والذي كان في إسطبلات ماس قبل انتقال ملكيته إلى إسطبلات «SS»، مثمناً جهود أفراد طاقم الإسطبل، متمنياً تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.