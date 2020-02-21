بطولة «جبل علي ستيكس» و«السرعة» عنوان سباق «الوصل» اليوم

المصدر: دبي – خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم على مضمار جبل علي، سباق «الوصل» بمشاركة 100 خيل، فيما يبلغ إجمالي جوائز الأشواط مليوناً و585 ألف درهم. وتتضمن الأمسية 8 أشواط، أبرزها الشوط الرابع «بطولة جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متراً برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 500 ألف دولار، بمشاركة 11 خيلاً.

جبل علي للسرعة

كما تقام في الأمسية ذاتها، الشوط السادس «بطولة جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر برعاية «مزارع شادويل»، والبالغ قيمة جوائزها 500 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول أبرزها «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «الكرامة» و«طنين» و«ضامن» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

الخيول العربية

وسيشهد الشوط الأول «الجولة الثانية - جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية» والمخصص للخيول العربية لمسافة 1600 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات» والبالغ قيمة جوائزها 80 ألف درهم، مشاركة 9 خيول أبرزها «أصلان الريف» و«ألحان الريف» و«مرجانة الريف» لإسطبلات «العجبان»، «إيه إف الجاحد» و «إيه إف الباهر» و «إيه إف يطرق» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، 14 خيلاً أبرزها «المرعب» و«الهدير» و«تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1950 متراً برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «مقادير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «رايت فلانك» للإمارات للسباقات الترفيهية.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «كينلاند» والبالغ قيمة جوائزها 125 ألف درهم، 15 خيلاً أبرزها «اتريبيوشن» و«وات إيه ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «بواردي» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «بازل إليجانس» لـ «أبوظبي ريسنج».

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «الكامل» و«اتصالات» و«ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«دالتري» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، و«ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط الثامن

يشارك في الشوط الثامن والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزها 90 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«فوارق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، و«سولار شاور» لصالح عمر علي بن حيدر، و«كاراجنسكي» لناصر عسكر.