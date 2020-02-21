3 سيارات جوائز سباق كأس فاطمة بنت منصور للقدرة

المصدر: (أبوظبي- أحمد عيسى)

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة صباح اليوم تحدي سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة الخاص بالسيدات لمسافة 100 كلم بمشاركة 158 فارسة، من مختلف إسطبلات الدولة، ورصدت قرية الوثبة جوائز قيمة للسباق عبارة عن 3 سيارات دفع رباعي للفارسات الفائزات بالثلاثة مراكز الأولى، وجوائز نقدية قيمة.

وأكملت اللجنة المنظمة التحضيرات الخاصة بالسباق الذي تم تقسيمه على 4 مراحل، وستكون البداية لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، والمرحلة الثانية 25 كلم باللون الأصفر والثالثة لمسافة 19 كلم باللون الأحمر والرابعة والأخيرة لمسافة 16 كلم باللون الأبيض.

وحددت اللجنة المنظمة للسباق أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كغم، وأن لا يزيد نبض الحصان عن 64 نبضة في الدقيقة عند إجراء الفحص البيطري عقب كل مرحلة، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الحصان ومنع استخدام السوط أو أية وسيلة أخرى لجلد الحصان، والسماح لمرافقين فقط مع الفارسة عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، والتأكيد على ضرورة التزام الفارسات بارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من الضوابط المهمة التي تساعد في نجاح السباق.

من جانبه أكد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة جاهزية القرية لاستضافة السباق واكتمال كافة الترتيبات بعد الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة المنظمة خلال الأيام الماضية، وقال العامري إن سباق اليوم يشهد تحدياً جديداً بين الفارسات للوصول إلى منصات التتويج، وأضاف: كل هدفنا أن يتواصل نجاح السباقات بذات الطريقة التي مضت عليها السباقات منذ بداية الموسم الحالي وهو نجاح تحقيق بتكاتف وتعاون الجميع والتزام كل المشاركين باللوائح.