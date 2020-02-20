4 بطولات كبرى تزيّن الأمسية الثامنة لكرنفال كأس دبي العالمي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، الأمسية الثامنة لكرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «الطاير للسيارات»، وبمشاركة 66 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط مليوناً و355 ألف دولار.

وتتضمن الأمسية 7 أشواط مثيرة، منها 4 أشواط رئيسة، أبرزها الشوط الرابع «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، على المضمار العشبي، برعاية «الطاير للسيارات»، والبالغ قيمة جوائزها 250 ألف دولار، وبمشاركة 7 خيول.

وسيدفع فريق «جودلفين» بثلاثة خيول في هذا الشوط، أبرزها «مثيكال ماجيك» بطل النسخة الماضية للبطولة، و«زاغوزكي» و«دريم كاسل». وسيشارك في الشوط أيضاً «زينهم» و«اقتران» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «جولدن جاكوار» لنقابة «فينكس» للسيدات، «ساليوت ذا سولجر» لـ «فيكتورياس».

ميدان للسرعة

وستكون الإثارة حاضرة في الشوط الخامس «بطولة ميدان للسرعة» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، على المضمار العشبي، برعاية «لاند روفر»، والبالغ قيمة جوائزها 250 ألف دولار، وبمشاركة 10 خيول، أبرزها «إنفرليه» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «وادي» و«يا ليل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «إكيلاتيرال» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود، «هوكسبري» لحسن إبراهيم أحمد الجسمي، «بليتز كريج» لـ «آر 3 للسباقات» ومزارع «كالارا»، «كاسبيان برنس» لستيفن لوتش ومايكل آبلبي، «بويتس سوسايتي» لبدر عبد الله إسماعيل المطوع، «آنجل الكسندر» لبيربيك ماوند تراوبريدج واوين، و«مازيني» لأحمد القطان وفوزي ناس.

الأوكس الإماراتي

كما تترقب الجماهير المحبة لسباقات الخيل، الشوط الثالث «بطولة الأوكس الإماراتي»، لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة»، على المضمار الرملي، برعاية «رينج روفر»، والبالغ قيمة جوائزها 250 ألف دولار، بمشاركة 6 خيول، أبرزها «دبي لاف» لجودلفين، «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «اسكوت براس» لشتال فالي، «سيرين» لكوجي مايدا، «تابي سيو» لعلي العنيزي، «كيرليس ويسبر» لإسطبلات «ساندمان».

دبي ملينيوم

وستكون المنافسة قوية في الشوط الأول «بطولة دبي ملينيوم ستيكس»، لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، على المضمار العشبي، برعاية «جاكوار»، والبالغ قيمة جوائزها 200 ألف دولار، بمشاركة 6 خيول، أهمها «رويال ميتنج» و«سبوتيفاي» و«غياث» لجودلفين، «ديزرت إنكاونتر» لعبد الله المنصوري، «سرتين لاد» لـ «سي آر هيرست»، «بريفيلجيادور» لـ «ستال برايت اوف لايف».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «جاكوار XE الجديدة»، لمسافة 1600 متر، على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزها 135 ألف دولار، مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «ميجور بارتنرشيب» و«جود فورتشن» لجودلفين، «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «متفاوت» و«مقرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «مسار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «رينج روفر فيلار»، لمسافة 1400 متر، على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزها 135 ألف دولار، 8 خيول، أبرزها «ميدنايت ساندز» لشراكة «ذا كول سيلك»، «اوول آوت بليتز» لـ «إتش وبي»، «تور تو باريس» لالين جاثير وجيرارد اوجستين - نورماند، «السهم» لنقابة «بورسلي للسباقات».

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع الختامي للأمسية «جاكوار F-PACE»، لمسافة 1600 متر، على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزها 135 ألف دولار، مشاركة 15 خيلاً، أبرزهم «لاند اوف ليجندس» و«دبي ليجاسي» و«مرحباً» لجودلفين، «فنار» و«تشويق» و«إدارات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «آبوف آند بيوند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.