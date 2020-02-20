تحدي الإسطبلات الخاصة في كأس حتا للقدرة اليوم

المصدر: دبي- علي الظاهري

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، سباق كأس حتا للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، والذي ينطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم، بمشاركة واسعة من مختلف الفرسان والإسطبلات في الدولة.

ويقام السباق لمسافة السباق 119 كلم، وينقسم إلى 4 مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «المحور الأصفر» والمرحلة الثانية 35 كم «المحور الأحمر» ثم المرحلة الثالثة 26 كم «المحور الأزرق» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 18 كم «المحور الأبيض». وتتطلع إسطبلات SS إلى المحافظة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بواسطة الفارس سعيد حمود الخياري الذي امتطى صهوة الجواد «مقدام»، مسجلاً زمناً قدره 4.24.36 ساعات، وكان المركز الثاني من نصيب الفارسة الإيرلندية آمي لويس على صهوة الجواد «بينماكو دي سايلير» لإسطبلات زعبيل، مسجلة زمناً قدره 4.24.44 ساعات، فيما ذهب المركز الثالث إلى الفارس خلف أحمد الغيث على صهوة الجواد «دافلن بارك ثروب» لإسطبلات تي أن تي، مسجلاً زمناً قدره 4.24.47 ساعات.

«بروفة» أخيرة

ويعتبر سباق اليوم بمثابة «بروفة» أخيرة قبل مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي سيكون محط أنظار المجتمعين المحلي والدولي للفروسية باعتباره أبرز الأحداث على روزنامة رياضة القدرة في نهاية الموسم الذي تحتضنه مدينة دبي الدولية للقدرة، ويشهد باقة متنوعة من السباقات أهمها السباق الرئيسي في نهاية الحدث.

واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

اجتماع تنويري

وسيعقد ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ، ونوّهت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل ﻗﺒﻞ ﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﻟﻠﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ لعملية الفحص ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ، وسيتم استبعاد ﺃﻱ ﺧﻴﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻭ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮاً على ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ الطبي ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ.ويمنع استخدام ﺍﻟﺴﻮﻁ ﻭالمهماز ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺟﺪاً، وفي حال لم يجتز الخيل ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦ المحدد وسمح ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻣﺮﺓ أخرى يجب ﺃﻥ يخرج ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ الخيل ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ الخروج ثم يعبر مجدداً ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻟﻪ ﺯﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪاً.