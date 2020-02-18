جبل علي يعلن تفاصيل سباق «الوصل»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مضمار جبل علي، أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات المضمار الأصفر عن تفاصيل سباق «الوصل» الذي سيقام يوم الجمعة، ويتضمن 8 أشواط، ومن بينها «جبل علي ستيكس» و«جبل علي للسرعة».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وإد بروسير الممثل الأوروبي لجمعية «كينلاند» الأمريكية ورعاة السباق، وعدد من المدربين والفرسان، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام في الدولة.

رعاية متميزة

ونقل ميرزا الصايغ تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إلى حضور المؤتمر الصحفي وخص بالذكر الطاقم الإداري والفني لمضمار جبل علي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأعرب الصايغ عن فخر «شادويل» برعاية بطولة «جبل علي ستيكس» و«جبل علي للسرعة» معلناً عن تقديم سيارتين هدية إلى الجمهور الوفي للمضمار.

كما عبر الصايغ عن سعادته البالغة بتواجده مع نخبة من الشركات والمؤسسات الوطنية والبنوك والتي تشاركهم في رعاية سباق «الوصل»، مشيداً بتواجد إد بروسير الممثل الأوروبي لجمعية «كينلاند» الأمريكية.

وطالب ميرزا الصايغ الصحف الأجنبية بالاهتمام أكثر بتغطية سباقات المضمار العائلي الذي يشهد مشاركة نخبة الخيول العربية والمهجنة.

وتمنى الصايغ أن يستمتع الجميع بقضاء يوم جميل بالمضمار العائلي والذي سيشهد أبرز بطولتين في رزنامة موسم سباقات جبل علي.

تقدير كبير

ومن جانبه، تقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعم سموه الكبير للمضمار الأصفر، إذ ستقوم اسطبلات سموه برعاية البطولتين الرئيستين يوم الجمعة وهما «جبل علي ستيكس» و«جبل علي للسرعة» وتبلغ قيمة الجوائز المالية 500 ألف درهم لكل بطولة، إضافة إلى قيام اسطبلات سموه برصد سيارتين للسحب لكل سباق من السباقات الثلاثة المتبقية وذلك تعويضاً عن السباقات التي ألغيت هذا الموسم.

كما تقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر والتقدير لميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والذي يؤدي دوره بصورة احترافية عالية لنقل فكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في دعم المضمار الأصفر.

وعبر المهندس شريف الحلواني عن فخره بالعلاقة الوطيدة والتعاون الدائم والمتواصل بينهم وبين هيئة الإمارات لسباق الخيل والذي انعكس وظهر بوضوح على تطوير جاهزية المضمار الأصفر لمختلف السباقات التي تجري على أرض هذا المضمار العريق.

كما تقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر الجزيل لكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية إضافة إلى جماهير المضمار العائلي الوفية، متمنياً أن يستمتع جميع الحضور بالإثارة والمتعة المتوقعة في سباق الجمعة.

وأعلن المهندس شريف الحلواني عن استمرار مضمار جبل علي بالاشتراك مع الشركات المساندة في تقديم الجوائز للجماهير، إذ سيتم تقديم 130 جائزة عينية ونقدية عن طريق السحب على الكوبونات التي توزع على كل القادمين للمضمار عند بوابات الدخول مجاناً، إضافة إلى الجوائز المالية الكبيرة المرصودة لكل سباق والمقدمة من مضمار جبل علي احتفاء بالحضور الجماهيري الدائم والذي يتميز به مضمارهم العائلي.

دعم متواصل

ومن جانبهم، عبر رعاة سباق «الوصل» عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في رعاية السباق يوم الجمعة.

وتقدم ماهر المرزوقي رئيس الحسابات التجارية والشركات - التجاري الإسلامي ببنك دبي التجاري، بالشكر الجزيل لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مضمار جبل علي على جهود سموه واهتمامه بتطوير رياضة الفروسية بالدولة، حيث يقف مضمار جبل علي شامخاً وشاهداً على الدور الكبير الذي يلعبه سموه في سبيل رقي وتطور سباقات الخيول، موجهاً الشكر أيضاً إلى اللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في رعاية سباقات هذا الموسم.

وأكد ماهر المرزوقي أن رعاية السباقات نابعة من استراتيجية البنك، بأخذ دور حيوي وفعال في مسيرة النمو والازدهار في الدولة بجميع المجالات، كما تتماشى مع التزامنا الاجتماعي وحرصنا على خدمة المجتمع والنهوض بمسؤولياتنا الاجتماعية تجاه الوطن في مجالات عدة، مشيداً بالتطور الكبير الذي شهدته سباقات الخيول في الدولة ووصولها إلى العالمية محققة نجاحات كبيرة لقيت إشادة واسعة على كافة الأصعدة، إذ أصبح اسم الإمارات عالياً وخفاقاً في جميع المحافل والسباقات المحلية والعالمية للفروسية.

وبدوره أكد ناصر محمود ممثل بنك الإمارات دبي الوطني دعمهم ومشاركتهم كرعاة رئيسين لسباقات مضمار جبل علي، مقدماً الشكر الجزيل للجنة المنظمة على متابعتهم الكريمة وتنظيمهم المتميز في مضمار جبل علي، الذي رسخ موقعه كواحدة من أهم الساحات لهذه الرياضة في المنطقة.

المسؤولية الاجتماعية

ومن جانبه، تقدم المهندس محمد حماد المدير التنفيذي لشركة الساحل للمقاولات بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مضمار جبل علي على العطاء المستمر للمضمار الأصفر العريق.

كما تقدم المهندس محمد حماد بالشكر الجزيل للمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في رعاية الأشواط والتي تعد امتداداً لمساهمة شركة الساحل مع إدارة المضمار لسنوات طويلة.

وأكد المهندس محمد حماد أنه انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية فإن الشركة حريصة على دعم رياضة سباق الخيل والفروسية لتأصلها في ديننا الحنيف وعاداتنا العربية الأصيلة وتقاليد شعب دولتنا الحبيبة.

وبدوره عبر باسم زكريا مدير الصيدليات بمجموعة الشعفار للاستثمار عن فخرهم وإعزازهم بالثقة الغالية من قبل اللجنة المنظمة بأن يكونوا أحد الرعاة الرئيسين لمضمار جبل علي.

وأضاف قائلاً (نؤكد مشاركة المجموعة الدائمة والمتميزة لسباقات مضمار جبل علي وما يتضمنه من بطولات ما جعل هذا الحدث مهماً وعريقاً وتنتظره الجماهير في كل عام).