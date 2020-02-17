ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» للقب «إعمار ماستر» للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج فريق الإمارات للبولو بقيادة الفارسة المتألقة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بكأس إعمار ماستر للبولو في نسخته الأولى، عقب فوزه على فريق غنتوت بقيادة علي المري بنتيجة 5/‏‏8، في المباراة النهائية المثيرة التي جرت أحداثها على ملعب نادي دبي للبولو والفروسية بمنطقة المرابع بدبي، وأقيمت البطولة بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبلغت جوائزها 120 ألف درهم، ونجح فريق بن دري بقيادة الشاب خالد بن حميد بن دري في احتلال المركز الثالث والميداليات البرونزية، عقب تخطيه فريق بنجاش الرابع بنتيجة 5/‏‏8 أيضاً، وقام محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، بتتويج الفرق الثلاثة الأولى، وشمل التكريم بالهدايا التذكارية، اللاعب بنجامين بانيلو من فريق الإمارات بصفته أفضل لاعب بالبطولة وهدافها، بالإضافة للحصان فاشن من خيول فريق الإمارات، الأفضل بالبطولة، وحضر مراسم التكريم، أحمد ثاني المطروشي عضو الإدارة المنتدب لشركة إعمار وخالد الياسي مدير الضيافة بنوادي إعمار العقارية، وفارس اليبهوني أمين عام جمعية الإمارات للبولو، وزايد الزعابي مدير عام نادي غنتوت، والعديد من المسؤولين.

فوز مهم

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد فارسة البطولة عن سعادتها بالفوز على فريق كبير بحجم غنتوت صاحب الجولات والإنجازات بساحات اللعبة، مؤكدة أن الرياضة فوز وخسارة، وأضافت أن هذا الفوز له طعم خاص تمثل في رد الاعتبار بخسارتنا أمام فريق غنتوت بنهائي كأس دبي الفضية، واستطردت قائلة إننا استثمرنا إيجابيات مشوارنا في البطولة السابقة وحرصنا على تجاوز بعض سلبياته، والحمد لله حققنا مرادنا المنشود بالفوز المستحق، وأضافت سموها: هذا الفوز بالتأكيد منحنا الدافع الإيجابي والحافز لمواصلة مشوار فريقنا الناجح بهذا الموسم وخاصة ونحن مقبلون على المشاركة في كأس دبي الذهبية، ونأمل أن نحقق الطموح والأمل المنشود بالفوز، وكشفت سموها أن مشوارها الناجح بالموسم يمثل محطة مهمة لمشاركتنا المقبلة في البطولة الدولية المقبلة في لندن، مشيرة إلى أن فريقها يضم في معظمه عناصر شابة، ووجهت الشكر إلى محمد العبار راعي حفل الختام ولنادي دبي للبولو والفروسية محتضن ومنظم البطولة بنسختها الأولى، وشكرت جميع عناصر فريقها.