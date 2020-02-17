لوند تنتزع الجائزة الكبرى بحواجز «المستدامة»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

توّجت الفارسة الدنماركية تينا لوند على صهوة الفرس «بيوند فيلو دانسينج كيه»، بشوط الجائزة الكبرى لبطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي تنظمها للعام الثاني على التوالي المدينة المستدامة في دبي، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وجرت المنافسات ميدان الفروسية العشبي بـ «المستدامة»، وحل ثانياً فارسنا سالم أحمد السويدي على صهوة الجواد «دايموند وي»، وجاء ثالثاً الفارس الأردني أحمد منصور على صهوة الفرس «إستوريل دو فارداج»، كما توجت لوند أيضاً بلقب الجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز لتحقق ثنائية، وفاز الفارس السوري شادي غريب على صهوة الجواد «سينتوريتو» بالمركز الأول في منافسة التحدي على الحواجز الستة، وفي منافسة الفئة الكبرى لتجميع النقاط مع «الجوكر»، فاز بالمركز الأول الفارس الإيرلندي جاك ريان على صهوة الجواد «جومينكا»، وتصدر فارسنا علي خلفان الجهوري على صهوة الجواد «فوريفر اتش» منافسة الفئة الوسطى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز.