الحبتور بطلاً لأساتذة البولو 2020

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

توج فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور بطلاً لبطولة الأساتذة للبولو 2020 والتي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، عقب فوزهم على فريق جرين غيتس بثمانية أهداف مقابل سبعة أهداف في مباراة من أربعة أشواط انتهت بالتعادل بسبعة أهداف لكل منهما ليحتكما إلى الوقت الإضافي ليفوز الحبتور بالهدف الذهبي .

كما فاز فريق مهرة على منافسه فريق هيسكث بستة أهداف مقابل أربعة أهداف ليظفروا بالمركز الثالث.

وأعرب محمد الحبتور عن سعادته بالفوز الكبيرمهديا الكأس إلى محبي وعشاق اللعبة ومعلناً استعداد فريقه الأساسي للمشاركة في البطولة الأبرز « بنك ستاندرد تشارترد للبولو 2020».