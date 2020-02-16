«دي كايرو» يتوج بلقب البصرة في العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تألق المهر «روكبيللو دي كايرو» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الشوط الثالث بسابع سباقات العين، ليتوج بلقب البصرة.

وشهد السباق محمد راشد الناصر مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل (ايفهرا)، وقاموا بتتويج الفائزين، كما شهد السباق نحو 7 آلاف متفرج.

وانتزعت (يارا) للوثبة للسباقات لقب سباق المويجعي بالشوط السادس لمسافة 1800 متر ، فيما نال ( شيقان أو إيه) لصالح عمر علي بن حيدر، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1400 متر .

وحقق الجواد (بلو سوفرين) لفريق البيت متوحد، رقماً جديداً في مسافة 2600 متر ، وفاز بلقب الهيلي في الشوط الثاني، بينما نجح المهر (مهوال) لعلي حداد، في تحقيق لقب سباق المقام بالشوط الرابع لمسافة 1800 متر.

خطف الجواد (إنذار) لخليفة مطر محمد مطر النيادي لقب سباق المرخانية بالشوط الخامس، لمسافة 1800 متر، بينما نال (داجو لوتوا) للرحماني للسباقات، لقب سباق الخزنة في الشوط السابع والأخير بالأمسية، للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2000 متر .