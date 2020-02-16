«إيه اف ممتاز» يظفر بكأس الخليج في الشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

توج الجواد «إيه اف ممتاز» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الخامس الرئيسي لسباق كأس مجلس التعاون الخليجي بنسخته الثانية لمسافة 1700 متر، والذي أقيم أمس السبت بنادي الشارقة للفروسية والسباق والتي شملت على 6 أشواط مثيرة، بمشاركة 87 جواداً تنافست على جوائز قدرها 350 ألف درهم.

وشهد منافسات السباق الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، وباتريك عون الممثل الإقليمي لشركة لونجين راعية السباق.

تفاصيل الأشواط

وأحرز الجواد «ايه اف مزمار» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الأول «لونجين دولشي فيتا» لمسافة 1700م، فيما ظفر «ايه اف أجود» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الثاني «لونجين كونكويست كلاسيك» لمسافة 2000 م .

وتوج الجواد «جولد سيلفر» لزياد كلداري بلقب الشوط الثالث «لونجين كونكويست في. إتش. بي» لمسافة 1200م، بينما نال «أطرش» لـ «ياس» للسباقات لقب الشوط الرابع «لونجين هايدروكونكويست» لمسافة 1000م .وظفر «المستشار» لسيد حشيش بلقب الشوط السادس والأخير «لونجين ركورد» لمسافة 1200 م .