غنتوت بطل يوم الأمل لأصحاب الهمم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

توج فريق غنتوت للبولو بلقب بطولة يوم الأمل لأصحاب الهمم والهلال الأحمر الإماراتي الاستعراضية الخيرية والتي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو والتي خصص ريعها للأعمال الإنسانية ، وجاء تتويج غنتوت بقيادة الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان بفوزه على غنتوت (الهلال الأحمر) بنتيجة 4-3 .

شهد المنافسات الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة .