عبد الله المري يهدي F3 لقب «إكسبو 2020» للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

توج الفارس عبد الله غانم المري، بطلاً لسباق إكسبو 2020 للقدرة المفتوح، الذي أقيم أمس، لمسافة 120 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 217 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة.

وحقق الفارس عبد الله غانم المري، المركز الأول، بعد أن غرد في الصدارة منفرداً على صهوة الفرس «شاتان دي ساليان» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.23.22 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «ماجيك جلين تورك» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً 4.26.34 ساعات، وجاء في المركز الثالث، الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة الجواد «ملفت» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.26.52 ساعات.

وظفر بالمركز الرابع الفارس راشد حميد الكندي، على صهوة الجواد «بارودير دي بيوسي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.28.17 ساعات، تلاه في المركز الخامس، الفارس محمد مطر راشد المزروعي، على صهوة الجواد «سادي لوتيوس» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.28.17 ساعات.

تتويج الفائزين

بعد نهاية السباق، قام محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال السباق، حيث تسلم عبد الله غانم المري كأس المركز الأول، وسيف المزروعي كأس المركز الثاني، فيما تسلم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم كأس المركز الثالث.

وحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز عينية قيمة، عبارة عن 3 سيارات، وحصل صاحب المركز الرابع على 120 ألف درهم، والخامس 110 آلاف، والسادس 100 ألف، والسابع 90 ألفاً، والثامن 80 ألفاً، والتاسع 70 ألفاً، والعاشر 60 ألفاً، ومن المركز الحادي عشر وحتى المركز الخامس عشر، نال كل فائز 50 ألفاً.

مجريات السباق

وبالعودة إلى مجريات السباق، تصدرت الفارسة فاطمة جاسم المري المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المحور الأصفر»، ممتطية صهوة الجواد «رابيس دى شاتيل» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 1.27.31 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «آفينير دي بونانس» لإٍسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 1.27.40 ساعة، وحل ثالثاً الفارس سهيل الغيلاني، على صهوة الجواد «إيليفن» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.27.43 ساعة.

وقفزت الفارس المصرية نورة عبد الله إلى صدارة المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المحور الأحمر»، ممتطية صهوة الجواد «لورمار رامبل» لإسطبلات المغاوير 1، مسجلة زمناً قدره 2.43.55 ساعة، وتراجعت الفارسة فاطمة جاسم المري إلى المركز الثاني، مسجلة زمناً قدره 2.44.12 ساعة، وحافظ الفارس سهيل الغيلاني على المركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 2.44.13 ساعة.

بن دلموك يتزعم «الثالثة»

تزعم الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «المحور الأزرق»، ممتطياً صهوة الجواد «ملفت» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 3.50.09 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة الجواد «رعود» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 3.50.18 ساعات، وقفز الفارس عبد الله غانم المري إلى المركز الثالث، بدلاً من الثالث عشر، على صهوة الفرس «شاتان دي ساليان» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 3.51.24 ساعات.

منافسة قوية

أكد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن وجود إسطبلات F3 وMRM وM7 على منصة التتويج، يعكس قوة المنافسة في السباق، مثمناً جهود كل من شارك في نجاح السباق، الذي يحمل اسم الحدث العالمي ‘كسبو 2020.

وكشف العضب لـ «البيان الرياضي»، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، سينطلق مطلع مارس المقبل، بدعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حيث يوجه سموه دائماً بإضافة فعاليات مصاحبة للكرنفال، ما يعكس رؤية سموه في ابتكار بيئة تنافسية مثالية، وسيضم المهرجان 4 سباقات، وهي السباق الرئيس وسباقي السيدات والإسطبلات الخاصة، إضافة إلى كأس اليمامة للأفراس.

من جانبه، توجه البطل عبد الله غانم المري صاحب المركز الأول، بالتهنئة، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مالك إسطبلات F3، بمناسبة فوز F3 بكأس إكسبو 2020، كما توجه بالشكر إلى سعيد جابر المالك السابق للفرس البطلة، والذي لا يتوانى عن تقديم الغالي والنفيس لإسطبل F3 ومالكه.