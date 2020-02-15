«ماجيك ليلي» لجودلفين تظفر بلقب «بلانشين» في الأمسية السابعة للكرنفال

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

واصلت خيول جودلفين تألقها في الأمسية السابعة لكرنفال كأس دبي العالمي بمضمار «ميدان» برعاية «غلف نيوز»، إذ حققت ثلاثية مميزة عبر «يا حياتي» بطل «جائزة ميدان»، و«ماجيك ليلي» بطلة «بطولة بلانشين»، و«عين حلو» مسك ختام الأمسية. واقتنص «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الخامس، فيما حقق «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي لقب «فايربريك ستيكس».

وظفر «راسي» لمسلم علي سعيد قطن بلقب الشوط الأول «بطولة مزرعة الروية» والمخصص للخيول العربية.

«راسي» نجم الخيول العربية

ظفر «راسي» لمسلم علي سعيد قطن بلقب الشوط الأول «بطولة مزرعة الروية» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية على المضمار الرملي» برعاية «ويلز» والبالغ قيمة جوائزه 55 ألف دولار، بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سليمان الغنيمي مسجلا زمنا قدره 1.46.80 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «آر بي لم ترى» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان بقيادة الفارس فابريس فيرون، وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل. وحلت في المركز الثالث «وديعة» لـ «الوثبة» للسباقات بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدربة أنا منديز.

«يا حياتي» بطل «ميدان»

حقق «يا حياتي» لجودلفين لقب الشوط الثاني «جائزة ميدان» لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي برعاية «جيت دات دوت كوم» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلا زمنا قدره 1.56.16 دقيقة ومحطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم «آرت دي فال» (1.56.94 دقيقة) وبفارق طول عن الوصيف «تيمو نورموس» لـ«ستاليت ستانجينتيبارين اتش بي» بقيادة الفارس فريدريك جانتزكي وإشراف المدربة كارولين مالبورج.

وجاء في المركز الثالث «جري فلاش» للون كاج نيلسن بقيادة الفارس كارلوس لوبيز وإشراف المدرب بنت أولسن.

«بوشارت» يقتنص الثالث

اقتنص «بوشارت» لفريق «البيت متوحد» لقب الشوط الثالث «تابلويد» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.10.87 دقيقة وبفارق 7 أطوال ونصف الطول عن «بروديجال صن» لـ «ريدام» للسباقات بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب دوج أونيل، وحل ثالثا «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«ماجيك ليلي» نجمة «بلانشين»

حققت «ماجيك ليلي» لجودلفين لقب الشوط الرابع «بطولة بلانشين» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «جلف نيوز» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلة زمنا قدره 1.47.65 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن الوصيفة «نسرين» لتيم فالور بقيادة الفارس بيير – تشارلز بودو وإشراف المدرب هيرو شيميزو. وجاءت في المركز الثالث «معمورة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

«وادي» بطل الخامس

ظفر «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الخامس «ريتش باي جلف نيوز» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوج واتسون مسجلا زمنا قدره 57.24 ثانية وبفارق نصف طول عن «توروساي» لـ «دبليو سي» للسباقات بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب دوج أونيل. وجاء في المركز الثالث «كاسبيان برنس» لستيفن لوتش ومايكل آبلبي، بقيادة الفارس أليستر راولينسون وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

«كابيزانو» نجم «فايربريك»

حقق «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي لقب الشوط السادس «بطولة فايربريك ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «جلف نيوز دوت كوم» والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلا زمنا قدره 1.36.23 دقيقة وبفارق 7 أطوال عن الوصيف «سيكريت امبشن» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار. وحل في المركز الثالث «ماترهورن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«عين حلو» مسك الختام

ظفر «عين حلو» لجودلفين بلقب الشوط السابع والأخير للأمسية «فرايدي» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلا زمنا قدره 2.28.42 دقيقة وبفارق رقبة عن «كومان» لبيتر تابلين وسوزان بني بقيادة الفارس جون إيجان وإشراف المدرب ميك شانون.