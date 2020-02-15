شارلي آبلبي: وجهة «ماجيك ليلي» سباق «جبل حتا» في «السوبر ساترداي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر مدرب جودلفين شارلي آبلبي عن سعادته الكبيرة بتحقيق ثلاثية مميزة خلال السباق.

وعن «يا حياتي» بطل الشوط الثاني، أكد شارلي آبلبي بأن البطل ينحدر من نسل طيب، فأبوه الفحل الشهير «دبوي»، معلناً بأنه من المحتمل أن يتلقى دعوة للمشاركة بـ «الديربي السعودي» في أمسية كأس السعودية أواخر الشهر الحالي، كما أن هناك احتمالاً بأن يشارك البطل في سباق «البستكية» في أمسية «السوبر ساترداي» أوائل الشهر المقبل.

كما تحدث شارلي آبلبي عن «ماجيك ليلي» نجمة بطولة «بلانشين» قائلاً: ربما تتجه إلى سباق جبل حتا في «سوبر ساترداي» برغم أن لدينا «بارني روي» بالسباق، وبالتالي يمكننا الذهاب بها إلى بريطانيا على أمل الفوز بسباقات جيدة هناك، ومحطتها الأولى ربما تكون داهليا ستيكس ج2 لمسافة تسعة فيرلونغ على المسار الصاعد في نيوماركت، وهناك عدة سباقات رائعة لها في أوروبا.

وعن «عين حلو» مسك ختام الأمسية السابعة للكرنفال، قال شارلي آبلبي: البطل منافس حقيقي، وإن الفارس مايكل بارزالونا منحه قيادة بارعة. وأضاف قائلا: المنافسة على مسافة أطول ربما تشكل اختبارا إضافيا لقدراته التحملية. لقد كان مرتاحا في موقعه في المقدمة، وهناك شك في قدرته على استدامة تلك الوتيرة القوية على مسافة أطول، وسوف ننظر ونناقش وندرس موقعنا.