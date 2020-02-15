«إي اس برينس» يتصدر «دولية الشراع»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

خطف المهر «إي اس برينس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، أمس الأول، الأضواء خلال منافسات اليوم الثالث لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية 2020، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وحقق «إي اس برينس» الصدارة بأعلى معدل حتى الآن في البطولة بلغ 93.88 نقطة في الشوط العاشر المخصص للفحول عمر 4 – 6 سنوات القسم «أ»، وتم حسم الوصافة بعد الرجوع لمعدل الهوية التي جاءت لصالح «عدوان الزبير» لمربط مهذب حيث تعادل مع «كي أي نبراس» لخالد العميري، في المعدل العام برصيد 92.63 نقطة لكل منهما.