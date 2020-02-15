ثنائية لإسطبلات SS في منصة «إكسبو 2020» للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

أهدى الفارس سعيد سالم المهيري لقب النسخة الأولى لكأس «إكسبو 2020» للقدرة إلى إسطبلات SS في السباق الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة لمسافة 120 كلم بسيح السلم، والمخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي بمشاركة 128 فارساً وفارسة.

وتوج المهيري باللقب على صهوة الجواد «الطنطاوي» مسجلاً زمناً قدره 4.31.17 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس سهيل علي راشد الغيلاني على صهوة الجواد «هناد» ليضيف الثنائية لإسطبلات SS بعد أن قطع السباق في زمن قدره 4.31.17 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس سالم سعيد العويسي على صهوة الجواد «ويزارد» لإسطبل SM مسجلاً زمناً قدره 4.32.27 ساعات، معلناً عن بداية قوية لإسطبل SM الذي خطف الأضواء في أول ظهور رسمي على ميادين القدرة.

تتويج الأبطال

بعد نهاية السباق، قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وتسلم الفارس سعيد المهيري كأس المركز الأول وسهيل الغيلاني كأس المركز الثاني، وسالم العويسي كأس المركز الثالث. وحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز عينية قيّمة عبارة عن 3 سيارات، وحصل صاحبا المركزين الرابع والخامس على مبلغ 200 ألف درهم لكل فائز، فيما نال الفائزون من المركز السادس وحتى المركز العشرين 100 ألف درهم لكل فائز، ومن المركز الواحد وعشرين وحتى المركز الثلاثين 70 ألف درهم لكل فائز.

وتتواصل منافسات «إكسبو 2020» للقدرة بإقامة سباق اليوم المفتوح، والذي سيشهد تحديات من العيار الثقيل بين نخبة الفرسان وأقوى الإسطبلات في الدولة.

تفاصيل السباق

وبالعودة إلى تفاصيل السباق، تصدر الفارس سهيل الغيلاني المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المحور الأصفر»، ممتطياً صهوة الجواد «هناد» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.26.33 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس العماني عبدالله البلوشي على صهوة الجواد «كوكا اي سي اوف سوردز» لإسطبلات الدربي، مسجلاً زمناً قدره 1.26.59 ساعة.

وواصل الفارس سهيل الغيلاني صدارته في المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المحور الأحمر»، مسجلاً زمناً قدره 2.45.00 ساعة، وحافظ الفارس عبدالله البلوشي على مركزه الثاني مسجلاً زمناً قدره 2.46.45 ساعة. وتمسك الفارس سهيل الغيلاني بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «المحور الأزرق» مسجلاً زمناً قدره 3.53.28 ساعات، وجاء ثانياً الفارس إبراهيم الحمادي على صهوة الجواد «تبو رامانو» لإسطبلات ماس للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 3.55.31 ساعات.

الدعم اللا محدود

وتوجه البطل سعيد المهيري صاحب المركز الأول، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللا محدود لرياضة القدرة عموماً وإقامة سباق إكسبو 2020 بصفة خاصة، معرباً عن سعادته بتتويجه بلقب النسخة الأولى، ومهنئاً سلطان بن علي السبوسي مالك إسطبل SS على فوز الإسطبل بالمركزين الأول والثاني. وأضاف المهيري لـ«البيان الرياضي»، إن الجواد «الطنطاوي» كان على قدر التحدي والطموح، وأثبت جدارته باللقب، مشيراً إلى أن السباق جاء قوياً على ضوء الاسم الذي يحمله، وهو الحدث العالمي الذي تستضيفه دانة الدنيا دبي.

فخر كبير

ومن جانبه،أعرب سلطان محمد بن سلطان بن مرخان، عن فخره وسعادته باعتلاء إسطبل SM منصة التتويج في أول ظهور رسمي، وذلك بفضل الدعم الكبير من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، متوجهاً بالشكر إلى والده محمد سلطان بن مرخان.

وكشف بن مرخان لـ«البيان الرياضي» أن تجهيزات الإسطبل لم تكتمل بصورة نهائية منذ افتتاحه قبل نحو شهرين، وما زال أمامهم الكثير من العمل للوصول إلى الجاهزية المطلوبة.

استمرار السباق

ومن جانبه، أعلن محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، عن استمرار سباق إكسبو 2020 للقدرة، في الأعوام المقبلة ضمن روزنامة سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة السنوية، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم المعنوي والمادي الكبير للفرسان ولرياضة القدرة. وهنأ العضب إسطبلات SS بهذا الفوز، حيث تعتبر إسطبلات SS من الإسطبلات القوية ذات الوزن الثقيل في سباقات القدرة، مشيداً بالحضور القوي والمميز لإسطبل SM في أول ظهور ليكشف عن هوية منافس جديد مما يعكس التوجه نحو دعم الرياضة عموماً والإسطبلات الخاصة على وجه الخصوص.