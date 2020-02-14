ختام دولية الشراع لجمال الخيول اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يسدل الستار اليوم، عن فعاليات النسخة الأولى لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية 2020، بمنتجع الفرسان الرياضي بأبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتشتمل فعاليات اليوم على تكملة الأشواط التأهيلية، ثم أشواط البطولات، بالإضافة إلى الجوائز الخاصة بالبطولة التي نظمتها إسطبلات الشراع بمتابعة وإشراف مباشر من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي والعين للسيدات، وحفلت فعاليات اليوم الثاني للبطولة أول من أمس، بمنافسات مثيرة وشيقة، واستهلت الفرس «دي سينية» لمربط دبي، المنافسات بالفوز بالشوط الرابع القسم «أ» المخصص للأفراس عمر 4 – 6 سنوات وحققت 92.38 نقطة.

وتألق المهر «أكساجون» لمربط اوسترهوف من ألمانيا، وحقق أعلى معدل حتى الآن، وتصدر القسم «أ»، في فئة الأمهار عمر سنة، وذهبت صادرة القسم «ب» للفرس «منارة بابل» لمربط حوسة، وانتزعت «اف اس فنزويلا» لخالد العميري، صدارة الشوط الخامس للأفراس عمر 7 – 9 سنوات، وفازت «الأريام أبلا» لإسطبلات الأريام، بالشوط السادس القسم «أ» للأفراس عمر 10 سنوات وما فوق، وتصدر القسم «ب» «السناديكا آي إي» لمربط التنهاة، وفاز المهر «ع ج عجبان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بفئة الأمهار القسم «ب».

وأشاد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير مربط دبي بالنسخة الأولى لبطولة الشراع، وقال إنها جاءت كأروع ما يكون ومتميزة وولدت مكتملة وكأنها بطولة موجودة من زمن، وأضاف أن البطولة جاءت ناجحة من جميع النواحي التنظيمية والفنية وكذلك جودة الخيول المشاركة.