السويدي يتأهل لجائزة «المستدامة» للحواجز

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ضمن الفارس أحمد سالم السويدي بالجواد «دايموند وي» بطاقة التأهل للمشاركة والتنافس على لقب الجائزة الكبرى لبطولة المدينة المستدامة لقفز الحواجز من فئة النجمتين، بعد تحقيقه الفوز في منافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة، بحواجز (140) سم، وتوّج البطل بجائزة المركز الأول بزمن (37.04) ثانية، وأصبح أول المتأهلين للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى، وذلك ضمن منافسات البطولة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي تنظمها للعام الثاني على التوالي المدينة المستدامة في دبي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتشتمل على 11 شوطاً، منها 8 أشواط من فئة النجمتين، و3 أشواط تتألف منها بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، وتقام المنافسات التي انطلقت أول من أمس على في المدينة المستدامة، على مدى أربعة أيام

وجاء وصيفاً الفارس كريستابس نيرتنكس والفرس «جادور فا فورتفيلد» بزمن (37.22) ثانية، وحل ثالثاً الأردني أحمد منصور والفرس «إستوريل دو فارداغ» بزمن (37.25) ثانية. كما توّج الفارس السوري يوسف ساواس مع جواده «إلتون» بجائزة المركز الأول في منافسة الفئة الوسطى.