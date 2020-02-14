سباق «إكسبو 2020» في المدينة الدولية للقدرة اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم اليوم، سباق إكسبو 2020 لمسافة 120كلم على 4 مراحل، والمخصص للإسطبلات الخاصة، بمشاركة 150 فارساً وفارسة، والذي يقام لأول مرة هذا العام، وينطلق في السابعة صباحاً، بمشاركة واسعة من الفرسان من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن الجوائز المخصصة للفائزين في السباق بقيمة تقديرية تتجاوز مليوني درهم، حيث سيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز عينية قيمة عبارة عن 3 سيارات، وسيحصل صاحبا المركزين الرابع والخامس على مبلغ 200 ألف درهم لكل فائز، فيما ينال الفائزون من المركز السادس وحتى المركز العشرين على 100 ألف درهم لكل فائز.

وستتواصل الإثارة والتحدي في مدينة دبي الدولية للقدرة غداً عبر سباق إكسبو 2020 المفتوح والذي سيحمل مزيداً من التشويق في ظل مشاركة النخبة من الاسطبلات والفرسان، والذي تم رصد جوائز مالية وعينية قيمة أيضاً للفائزين.

مناسبة رياضية

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن سباق إكسبو 2020 يعتبر مناسبة رياضية جديدة تم إضافته على أجندة سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة ويشمل جميع مختلف الفئات عبر منافسات اليوم الأول المخصصة للإسطبلات الخاصة وتحديات اليوم الثاني في السباق المفتوح، ويحمل السباق اسم فعالية إكسبو 2020 بما يواكب الدعم الذي تقدمه جميع المؤسسات العاملة في مختلف المجالات بما فيها القطاع الرياضي من أجل المناسبة الكبيرة معرض «إكسبو2020»، المقرر إقامته في دانة الدنيا دبي، وللمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتوجه العضب بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللا محدود لرياضة الآباء والأجداد حيث يعتبر سباق إكسبو 2020 أحد أوجه الدعم لهذه الرياضة العريقة والأصيلة.

إجراءات الفحص

وأجريت ظهر أمس إجراءات الفحص البيطري وقياسات الوزن للفرسان المشاركين في سباق اليوم، ووضعت اللجنة المنظمة، مجموعة من الشروط والمعايير في السباق، أبرزها أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة، وسيعقد اجتماع تنويري صباحي عند مكان الفحص البيطري قبل انطلاقة السباق، وطالبت اللجنة المنظمة الفرسان والمدربين بالالتزام بالضوابط المحددة في السباق، منها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية، ويسمح بالدخول لشخصين فقط، وسوف يتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق الوجود في مداخل البوابة البيطرية، ويمنع استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، ويجب عرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق.