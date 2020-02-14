96 خيلاً تتنافس في مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

عشاق سباق الخيول على موعد جديد مع الإثارة والتشويق اليوم، عندما يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف سابع سباقاته بالموسم، ويتضمن 7 أشواط خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 96 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تتخطى حاجز نصف المليون درهم، ومن أبرز أشواطه، الأول، سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، والذي ينطلق لمسافة 1400م (تكافؤ)، ويتوقع أن يشهد تنافساً محتدماً لوجود عدد من الخيول القوية أبرزها (آر بي فايرد أب)، و(كندوش)، وكذلك الشوط الثاني الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة حيث تتسابق فيه 15 خيلاً لمسافة 2600 م تكافؤ، ويسعى الجواد ( انتيمو) لتكرار فوزه للمرة الثالثة.