مهرجان الأمل للبولو في غنتوت غداً

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو غداً، مهرجان يوم الأمل لأصحاب الهمم والهلال الأحمر الإماراتي لفئة الأيتام، وتأتي تلك الفعالية برعاية كريمة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، والمخصص ريعها لصالح فئة اضطراب طيف التوحد بالدولة والأعمال الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي على مستوى العالم، وقد تقرر إقامة هذه الفعالية الخيرية المجتمعية بملعب سلطان بن زايد للبولو الذي تم تدشينه أخيراً بالنادي، وتفتح أبواب النادي للجمهور، ويتضمن برنامج الاحتفال، الفقرة الرئيسية، بإقامة مباراة البولو الخيرية بمستوى 14 هاند كاب، والتي تجمع بين فريقي غنتوت (أ) وغنتوت (ب)، وأعدت اللجنة المنظمة بالنادي العديد من الفقرات الاحتفالية التي تتناسب مع كل أفراد الأسرة.