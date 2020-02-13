ميثاء بنت محمد تتألّق في كأس إعمار للبولو

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

قادت النجمة الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للبولو، للفوز على فريق بنجاش للبولو، بنتيجة عشرة أهداف مقابل ثمانية ونصف للمنافس، في انطلاقة مشوار الفريقين ببطولة كأس إعمار ماستر للبولو، المقامة حالياً على ملعب نادي دبي للبولو والفروسية بالمرابع العربية بدبي، وتستمر حتى السبت المقبل، وحفلت مباراة الإمارات وبنجاش، بالإثارة والندية من الجانبين، وكانت بدايتها قوية، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الإمارات 2/‏3، ومع بداية الشوط الثاني، أضاف فريق الإمارات هدفين آخرين، مقابل هدف لفريق بنجاش، لتصبح النتيجة 5/‏3، وواصل فريق الإمارات تفوقه في الشوط الثالث، حيث أنهاها متقدماً 8/‏5، ويطمئن مبكراً على الفوز في الشوط الرابع الختامي، رغم تعزيز تقدمه بهدفين، وسعى فريق بنجاش لتعديل النتيجة، ولم يفلح رغم تسجيله ثلاثة أهداف لينتهي اللقاء بفوز مستحق لفريق الإمارات، وبنفس الجولة الأولى، نجح فريق غنتوت في الفوز على فريق بن دري، نتيجة 5/‏6.