السويدي يحصد لقب الخيول الصغيرة

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

حصد الفارس الإماراتي الشاب سالم السويدي المركز الأول بمنافسات الخيول الصغيرة، كما فاز الفارس الإماراتي موفي الكربي بالمركز الأول بفئة النجمتين، في اليوم الأول للدورة الثالثة من بطولة الخيول الدولية لقفز الحواجز 2020، والتي ينظمها ويستضيف منافساتها وفعالياتها المتنوعة نادي الفروسية في المدينة المستدامة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وحصد الشاب الإماراتي سالم أحمد السويدي بالجواد «كويدام jR» المركز الأول في منافسات الخيول الغيرة بزمن 30,87 ثانية، وحلت ثانية الدنماركية تينا لوند بالجواد كراتشو بزمن 32,34 ثانية.

وفي منافسات الشوط الثاني والمخصص لفئة النجمتين فاز بالمركز الأول الإماراتي موفي عويضه الكربي بالجواد «بون حوفي» بزمن 21,98 ثانية، وحل بالمركز الثاني ديمتري ناتاسيس بالجواد «هاليفاكس» بزمن 23,18 ثانية.