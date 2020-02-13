ثلاثية وصدارة لمربط دبي بافتتاح دولية الشراع لجمال الخيول

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت خيول مربط دبي ثلاثة انتصارات، في افتتاح النسخة الأولى لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيول العربية 2020، التي انطلقت أول من أمس، بمنتجع الفرسان الرياضي في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتنظم البطولة إسطبلات الشراع، بمتابعة وإشراف مباشر من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، وتشارك فيها 406 من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة، ونالت خيول مربط دبي المركز الأول ثلاث مرات خلال فعاليات اليوم الأول التي تألفت من 6 أشواط خصصت للخيول الإناث من الفئات العمرية الصغيرة، وتسلم الجائزة محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي.

ثلاثية مربط دبي

واستهلت المهرة «دي سيرين» لمربط دبي، المنافسات بالفوز بالمركز الأول في الشوط الافتتاحي المخصص للمهرات عمر سنة «أ»، ونالت 92.00 نقطة، تلتها في المركز الثاني «هلهولة الهواجر» للدكتور غانم محمد الهاجري، وحصلت على 91.75 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «أ س سلمة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحققت 91.63 نقطة، وأحرزت «دي نواهل» لمربط دبي، الإنجاز الثاني، بتصدرها الشوط الثالث المخصص للمهرات عمر 3 سنوات القسم «ا»، محققة 92.88 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «اس اس لابيلا» لمربط الصقران، وحصلت على 92.25 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «رائعة عذبه» للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، ونالت 92.00 نقطة، وأكملت «دي غرام» ثلاثية مربط دبي، عندما تصدرت القسم «ب» محققة 92.75 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «فلة الريماس» لمربط الريماس، ونالت 92.00 نقطة.

«الأريام» تتصدر القسم «ب»

واعتلت «الأريام بنفسج» لإسطبلات الأريام، صدارة القسم «ب» وحصدت 93.00 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «ورد البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصلت على 92.88 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «م ع جوهرة» لمحمد خلف العتيبة، وحصلت على 91.63 نقطة، واحتلت «ع ج أفكار» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، المركز الأول في الشوط الثاني للمهرات عمر سنتين القسم «أ»، وحصلت على 92.13 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «الأريام هوايل» لإسطبلات الأريام وحققت 91.88 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «مال الله أبال» لجانتال رايت، وحصلت على 91.88 نقطة، وهو المعدل العام نفسه للوصيفة التي تفوقت بفضل معدلها في معيار الحركة، وتصدرت «ع ج سماره» لمربط عجمان، القسم «ب»، محققة 92.63 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «اس كيو غرام» لمربط الصقران، وحصلت على 91.88 نقطة.