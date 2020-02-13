عين «جودلفين» على «بطولة بلانشين» في الكرنفال اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، الأمسية السابعة لكرنفال كأس دبي العالمي، على مضمار «ميدان»، برعاية «جلف نيوز»، بمشاركة 80 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط مليوناً وخمسين ألف دولار.

ويتكون السباق من 7 أشواط، منها 4 سباقات رئيسة، أهمها الشوط الرابع «بطولة بلانشين» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية»، على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بمشاركة 8 مهرات وأفراس، أبرزها «ماجيك ليلي» و«ديفاين إيميدج» و«دبي بلو» لجودلفين، «معمورة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «سراويندينج» لبي إي آي نيويل وهيو نيويل وإيفان نيويل، «هاتيا» لنادي «إنسايد تراك» للسباق، «نسرين» لتيم فالور، «بيري لينا» لفيداي كهرمان.

«فايربريك ستيكس»

وستكون الإثارة حاضرة في الشوط السادس «بطولة فايربريك ستكيس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، على المضمار الرملي، برعاية «جلف نيوز دوت كوم»، والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار، بمشاركة 10 خيول، أبرزها «ماترهورن» و«هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«منتزه» بطل النسخة الماضية «فايربريك ستيكس»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كويب» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف، «سيكريت امبشن» لناصر عسكر، «فايت أون» لإسطبل «سي تي آر» ودوج أونيل، «كابيزانو» لسلطان علي، «ووكينج ثندر» لنقابة «فينكس» للسيدات، «امباسودوريال» لجين شابل هايم.

مزرعة الروية

سيكون الشوط الأول «بطولة مزرعة الروية»، مخصصاً للخيول العربية لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، على المضمار الرملي، برعاية «ويلز»، والبالغ قيمة جوائزه 55 ألف دولار، ومشاركة 12 خيلاً، أبرزها «وديعة» و«شداد 2» لـ «الوثبة» للسباقات، «ميرنا» لـ «ياس» للسباقات، «آر بي لم ترى» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، «راسي» لمسلم علي سعيد قطن، «تشيك روك» للإمارات للسباقات الترفيهية، «إم إتش رحال» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، «مجاهد» لمحمد الأعسر، «أوكتيف» لإسطبلات «العجبان»، «إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة، «أسوان» لعبد الله مبارك مبارك بن حبوه، «كاكوات دي بوزولس» لسيف بخيت سيف مرشد المرر.

جائزة ميدان

يشهد الشوط الثاني «جائزة ميدان»، لمسافة 1900 متر، على المضمار العشبي، برعاية «جيت دات دوت كوم»، والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، مشاركة 13 خيلاً، أبرزها «فيرست فيو» و«يا حياتي» و«برينسيس برايد» لجودلفين، «المختار ستار» لإسطبل «العفو»، «بدوينز بوي» لـ «أبوظبي ريسنج»، «آي ويل نوت» لـ «ريدام» للسباقات، «ميراكل ميكر» لفايز جميل التركماني، «فارشا» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «تابلويد»، لمسافة 1200 متر، على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، مشاركة 10 خيول، أبرزها «اقتران» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «سويتزرلاند» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «بوشارت» لفريق «البيت متوحد»، «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد، «سموم» لـ «فيكتورياس».

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «ريتش باي جلف نيوز»، لمسافة 1000 متر، على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، مشاركة 12 خيلاً، أبرزها «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «وادي» و«رافد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «بوكيت دينامو» و«نيفرلاند روك» لـ «فينكس» للتهجين.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع الختامي «فرايدي»، لمسافة 2410 أمتار، على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، 16 خيلاً، أبرزها «ديزرت فاير» و«ماونتين هنتر» و«دبي هورايزون» و«فيرست نيشن» و«جلمود» و«جفتس أوف جولد» و«دبي فيوتشر» و«عين حلو» لجودلفين، «زمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.