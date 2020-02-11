خيول حمدان بن راشد تسيطر على جوائز كأس رئيس الدولة في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، انتصاراً باهراً، بالسيطرة على الشوط الثالث، من سباق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «قوائم».

ضمن الحفل الحادي عشر، لسباقات نادي أبوظبي للفروسية، الذي أقيم مساء أول من أمس، بمضمار النادي العشبي وتألف من 6 أشواط ساخنة وقوية ومثيرة.

وجاء فوز خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالمراكز الثلاثة الأولى عن طريق المهر «تأمُل» بقيادة جيم درولي قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:22:38 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق طول وربع الطول «يا ليل» بقيادة دين أونيل، وثالثاً «زينهم» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو.

شوط المهجنة الأصيلة

وانتزع المهر «رماس» للشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، لقب كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الأولى» لمسافة 2200 متر في الشوط الرابع، وقطع رماس المسافة في 2:28:21 دقيقة بقيادة تاج أوشي، وحل ثانياً بفارق طول إلا ربع الطول «الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي.

وتمكنت المهرة «احتشام» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، من الفوز بلقب الجولة الأولى من سباق التاج الثلاثي العربي في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وجاء فوزها بقيادة الفارس إشتيبان مازور في زمن قدره 1:44:63 دقيقة، بفارق طولين وربع الطول عن «آر بي سيكوند» لبايرلي للسباقات بقيادة روبستون فرنش.

وذهب لقب الشوط الأول من سباق «بيبي دو كارير» لمسافة 1200 متر إلى «شفاف» لمحمد أحمد اليوسف، بقيادة سام هتشكوت في زمن قدره 1:19:16 دقيقة، وجاء ثانياً «إيه إف محنك» بفارق طول وربع الطول.

ثنائية للنابودة

وحققت خيول خالد النابودة ثنائية في الحفل عندما انتزع «نوف كي بي» لقب الشوط الثاني من كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر بعد أن قطع المسافة بقيادة تاج أوشي في زمن قدره 1:17:00 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن صاحب المركز الثاني «حوافز» لصالح عمر بن حيدر بقيادة كونور بيسلي.

كما نالت خيول النابودة لقب الشوط السادس الختامي في الحفل من سباق «المنهل» لمسافة 1400 متر في زمن قدره 1:30:91 دقيقة بقيادة أنطونيو فريزو وجاء ثانياً بفارق طول إلا ربع الطول «شوال» للوثبة للسباقات بقيادة ريتشارد مولن.

تتويج وتهنئة

وتوج الفائزين عقب الأشواط الستة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، وكيم اليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وحضر السباقات عبد الله بخيت سيف المرر مدير المكتب التنفيذي لوزير شؤون الرئاسة، والذي تسلم كأس الشوط الرابع، ومن جانبه هنأ المدرب على الرايحي، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بانتصارات خيوله في الشوط الثالث.

وأشار الرايحي إلى أن «الزاهر» كان قريباً أيضاً من لقب الشوط الرابع، لكن الخيل أغلقت عليه المسار، مما أدى إلى تراجعه للمركز الثاني، وقال إن الزاهر قدم مستوى جيداً رغم أنه لم يكن في كامل الجاهزية.