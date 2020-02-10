إسطبلات الوثبة أبطال فرق كأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توجت «إسطبلات الوثبة»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب الفرق في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة الذي احتضنته قرية الإمارات العالمية بالوثبة أول من أمس، لتحرز «الوثبة» ثنائية البطولة العالمية بعد أن تألقت في سباق الفردي أيضاً بإحراز المركزين الأول والثاني عن طريق الفارستين ليلى عبد العزيز الرضا وماسة عدنان، وشهد السباق تحدياً قوياً، لنيل شرف لقب الفرق الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى كل الإسطبلات، من واقع الاسم الذي يحمله، وسط تشجيع الملاك وأطقم الخيول المختلفة التي شاركت في الحدث.

إعلان النتيجة

وعقب عملية الرصد تم إعلان النتيجة، بفوز إسطبلات الوثبة بالمركز الأول الذهبي عبر الفريق الذي ضم ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «مالامبو»، وماسة عدنان بالجواد «بريسك»، وراشد حمود الجنيبي على صهوة «سراب»، وسلطان عارف محسن بالجواد «راية»، وحقق الفريق زمناً قدره 18:16:20 ساعة، وجاء فريق إسطبلات f3 في المركز الثاني بقيادة الفارس عبدالله غانم المري، الذي كان قد أحرز المركز الثالث على مستوى الفردي على صهوة «فولكين»، وضم الفريق بجانبه كلاً من: كاتلينا باستونس، وخلف أحمد سعيد، وفاطمة جاسم المري، محققاً زمناً قدره 18:57:06 ساعة، واحتل فريق ABH للقدرة المركز الثالث بقيادة الفارس الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وضم: ليتيتا جلورين، ورشاد رحمان، وماري سنتيان، وسجل زمناً قدره 20:59:10 ساعة، وقدمت قرية الإمارات العالمية للقدرة، سيارة دفع رباعي هدية للفريق الفائز.

نجاح السباق

وعبر مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، عن سعادته البالغة بنجاح سباق كأس رئيس الدولة للقدرة على مستوى الفردي والفرق، وأكد أن حضور ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لعب دوراً كبيراً في نجاح السباق، وتقديم مستويات متميزة من قبل كل الفرسان والفارسات، وقال إن النجاح الذي تحقق يعود إلى توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي يعمل دائماً على تطوير رياضة الفروسية في الدولة وحتى على المستوى العالمي من خلال توجيهاته ودعمه المستمر ورعايته لمختلف السباقات العالمية.

جهود اللجان

وأشاد مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، بجهود اللجان المنظمة وكل العاملين الذين بذلوا جهوداً مقدرة في الفترة الماضية، لأجل الترتيب الجيد للسباق حتى يخرج بصورة مرضية تلبي الطموح وتحقق التطلعات وقبل كل شيء تتناسب مع الاسم الكبير الذي تحمله، وهنأ مسلم العامري كل الفرسان والفارسات بمختلف أسماء الإسطبلات التي شاركت في السباق وقال: التهنئة ليست للفائزين بالمراكز الأولى فقط، ولكن لكل من تواجد في البطولة القيّمة، لأن مجرد المشاركة يعد فوزاً قياساً بأهمية الحدث وقيمته الكبيرة، وأكد مواصلة العمل في الفترة المقبلة، ومضاعفة الجهود لإكمال موسم السباقات في قرية الوثبة بنجاح.

حقائق

43

الفرق التي شاركت في سباق كأس رئيس الدولة للقدرة.

4

عدد الفرسان والفارسات في كل فريق.

172

فارساً وفارسة نجحوا في إكمال السباق لمسافة 160 كلم.

20

ساعة زمن وصول آخر خيل لخط النهاية عند التاسعة والنصف مساءً.

16.200

بلغت قيمة الجوائز المالية للسباق 16.200 مليون درهم، تم توزيعها على 162 فارساً.

3

نجاحات حققتها الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا بطلة السباق.