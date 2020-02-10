المدينة المستدامة تستضيف دولية الخيول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي الفروسية في المدينة المستدامة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق الدورة الثالثة من بطولة الخيول الدولية 2020 خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري بمشاركة 200 متسابق من أفضل المتسابقين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، كما سيشتمل سباق قفز الحواجز على 11 جولة من فئة CSI2 التي تحظى باعتراف الاتحاد الدولي للفروسية، الهيئة الدولية التنظيمية لرياضات الفروسية، ومن أبرز الفعاليات التي سيتضمنها الحدث تنظيم مزاد حصري يوم 14 الجاري على أجود أنواع الخيول ذات السلالات العريقة.