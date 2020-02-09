غنتوت يقتنص كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

توج فريق غنتوت بطلاً لكأس دبي الفضية للبولو 2020، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق الإمارات بتسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف ونصف، بسبب فارق الهانديكاب، بعد مباراة قوية ومثيرة، أقيمت أول من أمس، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، وسيطر فيها فريق غنتوت، بقيادة علي المري، على شوطيها الثاني والرابع، فيما تساوت كفة الفريقين في الأشواط الثلاثة الأخرى، وخاصة الشوط الخامس، الذي كاد أن يبتسم لفريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في الثواني الأخيرة، خلال سعيه لإدراك التعادل، كما شهد الختام مباراة كأس هيلدون 2020، بين فريقي زيدان السعودي وفريق ذئاب دبي، وفاز فريق زيدان بنتيجة 8/‏11، وتوج بالكأس.