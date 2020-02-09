كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة يخطف الأنظار في مضمار العاصمة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية، مساء اليوم، واحداً من أهم سباقاته في الحفل الحادي عشر، الذي يتألف من 6 أشواط، بمشاركة 82 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 3 ملايين و340 ألف درهم.

ويبرز في الحفل شوطا كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، الذي يخطف الأنظار، بجانب كأس سموه للخيول المهجنة الأصيلة، مع بداية الجولة الأولى من بطولة التاج الثلاثي العربي، وجميعها بمشاركة نخبة من أقوى الخيول التي تتنافس على الوصول لمنصات التتويج، وستكون البداية في الشوط الأول، الذي ينطلق عند الخامسة مساء على لقب سباق «بيبي دو كارير» لمسافة 1200 متر، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز مالية 80 ألف درهم.

وفي الشوط الثاني، تقام جولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر، بمشاركة 14 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية قيمتها 70 ألف درهم.

كأس رئيس الدولة

وفي الشوط الثالث، يقام سباق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم»، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 12 خيلاً من نخبة الخيول، وتبلغ جوائزه المالية 380 ألف درهم، ويبرز الشوط الرابع من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة «الفئة الأولى»، لمسافة 2200 متر، والذي يدفع فيه الملاك بأقوى الخيول، ويشهد مشاركة 14 خيلاً، وتبلغ جوائزه المالية مليونين و500 ألف درهم، ويتواصل الحفل في الشوط الخامس على لقب سباق «بطولة التاج الثلاثي العربي» في جولته الأولى، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 12 من نخبة الخيول، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 230 ألف درهم، ويختتم الحفل في الشوط السادس بسباق «المنهل»، لمسافة 1400 متر، بمشاركة حصة كاملة من الخيول، تتنافس على 80 ألف درهم جوائز مالية.