الدهامي بطل السرعة في حواجز الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تصدر الفارس الأولمبي السعودي، رمزي الدهامي، على صهوة الفرس «فيفا لا فيتا 2»، منافسة السرعة، ضمن أشواط كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز، المقامة حالياً على ميادين نادي الشارقة للفروسية، وخطف الفوز من بين 38 فارساً.

وفي منافسات الجولة الواحدة، وجولة تمايز من فئة الخمس نجوم، كانت الصدارة مشتركة بين الفارس المصري مودا زيادة، على صهوة الجواد «موروكو»، والفارس الإيرلندي شين برين، على صهوة الجواد «زد سفن إبسوتش»، وفاز الفارس المصري محمد ياسر عسر، على صهوة الفرس «جافانايس»، بلقب النسخة الثالثة لبطولة المراحل السنية لفئة الأشبال بدول المجموعة الإقليمية السابعة في دورتها الثالثة، وجاءت منافسة الختام، بمواصفات الجولتين على حواجز ارتفاعها 115 سم، وحاز لقب فئة الفرسان الناشئين، الفارس الفلسطيني عمر أيمن، على صهوة الفرس «بابريكا»، على حواجز 125 سم، وجاء فارسنا عمر عبد العزيز المرزوقي ثانياً، على صهوة الفرس «كونكورديا»، وفي الجولة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى في بطولة النجمتين، نال صدارتها الفارس الألماني ديفيد ويل، على صهوة الجواد «كارامبا 92»، وحل فارسنا علي حمد الكربي ثانياً، على صهوة الفرس «بوجبا»، وفاز بمنافسة كأس التحدي، وجولة تمايز، كل من الفارسين كريستابس نيرتنكس، على صهوة الجواد «موون ريي» من لاتفيا، والفارس المصري مودا زيادة، على صهوة الفرس «كلوي».