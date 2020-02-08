ساتيش سيمار: نفخر بالفوز وسعداء بالرباعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب المدرب ساتيش سيمار عن فخره وسعادته بتحقيق رباعية في سباق جبل علي، مما يؤكد جاهزية خيول الإسطبل للمنافسة، مشيدا بالأرضية التي ناسبت الأبطال.

وقال ساتيش إن فوز «ماجستيك ثندر» بالشوط الأول في مشاركته الثانية في المضمار يؤكد قوته وجدارته، خاصة وأنه ينحدر من نسل الفحل «دبوي» ولم يوفق في مشاركته الأولى، حيث حل في المركز الخامس.

وأشاد ساتيش بعودة «بيلجريمز تريشر» إلى مستواه بعد تعرضه للإصابة الموسم السابق، وعاد بقوة محققا الفوز بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

كما أعرب ساتيش عن ارتياحه للفوز القوي الذي حققه «سند ليبيا» في الشوط السادس بقيادة الفارس المتميز ريتشارد مولن.

وأكد ساتيش أن الفوز الرائع الذي حققه «ميدلاندر» في الشوط الأخير ليكون مسك ختام السباق يؤكد جاهزية الخيول، خاصة وأن البطل يعتبر من الخيول المميزة ويتمتع بكفاءة ومهارة عالية، حيث سبق له التألق في سباقات «ميدان» أيضاً.

وتمنى ساتيش أن تواصل خيول الإسطبل مسلسل إنجازاتها في السباقات المقبلة بالمضمار العائلي.