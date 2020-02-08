سعيد بن سرور: الخيارات مفتوحة أمام «بن بطل»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

عبر المدرب سعيد بن سرور عن سعادته البالغة بتحقيق «بن بطل» لجودلفين لقب الجولة الثانية لبطولة آل مكتوم للتحدي لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، في أول تجربة للبطل على الأرضية الرملية.

وأكد سعيد بن سرور أنه عقب التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تم اتخاذ قرار مشاركة «بن بطل» في هذا الشوط، مما يدل على الرؤية الثاقبة لفارس العرب خاصة أن البطل أثبت جدارته على الأرضية الرملية في أول تجربة له، إذ حقق الفوز بسهولة على الرغم من المشاركة القوية من قبل أقوى الخيول المحلية والعالمية .

وأضاف سعيد بن سرور أن «بن بطل» سيظل يشارك في الأرضية الرملية بالإضافة إلى العشبية.

وأكد سعيد بن سرور أن الخيارات مفتوحة أمام «بن بطل» والقرار النهائي يعود إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأضاف سعيد بن سرور أن الخيارات المطروحة أمامنا هي «كأس السعودية» أواخر الشهر الحالي، أو كأس دبي العالمي، وقد تكون هناك مشاركة أخرى للبطل في أمسية «سوبر ساترداي» أوائل الشهر المقبل.