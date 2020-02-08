«بن بطل» لجودلفين يخطف الأضواء بالكرنفال السادس في «ميدان»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

واصلت خيول «جودلفين» تألقها في السباق السادس لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية «مبادلة للاستثمار»، محققة ثلاثية قوية خلال أشواط السباق.

شهد السباق سعيد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، وعدد من الملاك وعشاق سباقات الخيول. وظفر «بن بطل» لجودلفين بلقب الجولة الثانية لبطولة آل مكتوم للتحدي لمسافة 1900 متر، في أول مشاركة له على الأرضية الرملية. وظفر «رسومات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب بطولة «دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر.

«بيلا فيفر» نجمة الأول

اقتنصت «بيلا فيفر» لإسطبلات «جبه» (جورج واجنر) فيكتور ازامبولو لقب الشوط الأول «السباق التحضيري - بطولة ميدان كلاسيك» لمسافة 1400 متر برعاية «سند لتقنيات الطيران» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مايك دي كوك، مسجلة زمناً قدره 1.23.81 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «فاينال سونج» لجودلفين .

«ووفن» بطل الثاني

ظفر «ووفن» لشراكة «نيفر ساي داي» بلقب الشوط الثاني «جائزة الياه سات» لمسافة 1400 متر ، بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، مسجلاً زمناً قدره 1.23.52 دقيقة وبفارق رأس عن «يطوي» لجودلفين .

«فور لفت» مفاجأة الجينيز

حقق «فور لفت» لـ «ريدام» للسباقات مفاجأة من العيار الثقيل عبر اقتناصه لقب الشوط الثالث «بطولة الـ 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» برعاية «مصدر» ، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب دوج أونيل، مسجلاً زمناً قدره 1.38.43 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «زوبراداست» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.

«رسومات» بطل السرعة

اقتنص «رسومات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع «بطولة دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر برعاية «جائزة كليفلاند كلينك أبوظبي»، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.09.81 دقيقة وبفارق طول عن «بليتزكريج» لـ «آر 3» للسباقات .

«بن بطل» يتألق

توّج «بن بطل» لجودلفين بلقب الشوط الخامس «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» برعاية «مبادلة» ، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 1.56.80 دقيقة وبفارق طولين عن الوصيف «ميليتاري لو» لناصر عسكر .

«آرت دي فال» يقتنص السادس

ظفر «آرت دي فال» لجودلفين بلقب الشوط السادس «جائزة ستراتا» لمسافة 1800 متر ، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.48.77 دقيقة وبفارق رأس عن «ريد كاكتوس» .

ظفر «بيوند ريزون» لجودلفين بلقب الشوط السابع والختامي للأمسية «مبادلة» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.23.57 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «ليث» لـ «إي إي آر سي» وفوزي ناس بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس. وجاء في المركز الثالث «تشويق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.





صدارة الكرنفال

المالك

جودلفين

16 انتصاراً

المدرب

سعيد بن سرور

8 انتصارات

الفارس

وليام بويك

5 انتصارات